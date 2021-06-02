楊丞琳30款名牌手袋公開　CHANEL、LV極得寵　最貴Hermès老公送？

撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-06-02 13:14

【楊丞琳｜名牌手袋】楊丞琳（Rainie）由可愛教主變時尚教主，不時在社交平台分享Pazzo、MEIER.Q等台灣本土品牌的穿搭，再以Louis Vuitton、CHANEL等名牌手袋作配襯的造型，減齡又時尚。

楊丞琳曾自稱是一名「手袋控」，珍藏了多款不同名牌手袋。(rainie77@Instagram)

楊丞琳名副其實「手袋控」 CHANEL、Louis Vuitton經典款最得寵

楊丞琳曾自稱是一名「手袋控」，熱愛名牌手袋的她，除了鍾情經典款式以外，亦喜愛迷你或形狀獨特的手袋，平日的#OOTD中甚少看到有重複使用的情況。在楊丞琳云云手袋珍藏中，最貴當然是一袋難求的Hermès，但最平民的款式僅5千多就能入手。

在楊丞琳的日常照片中可見CHANEL、Louis Vuitton的出場率極高，好像是有CHANEL Classic Flap、Gabrielle Hobo Bag等經典款式；此外，Louis Vuitton一袋多用的Multi Pochette Accessoires與New Wave Multi-Pochette亦深受楊丞琳喜愛，款式實用度高，可視乎喜好與當日穿搭，單獨或併合圓形拉鏈袋使用；此外，楊丞琳亦入手薯條形、圓形、方形等特別款式，搭配「老花」設計，也不失經典感覺。

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楊丞琳曾在社交平台放閃 老公李榮浩贈送Hermès 手袋

楊丞琳曾透露，所擁有的手袋款式部份為自購，部份是品牌公關禮物，而有部份則是老公李榮浩贈送。其中一個由李榮浩送的手袋為Hermès Constance，手袋以標誌性「H」扣而聞名，而且製作工序繁複，由工匠裁剪皮革到拼湊裁縫成品，需時14至18小時，故價值較高，即使是二手價也要港幣十多萬元，而市面上一個全新的Hermès Constance更是一袋難求，可說是有錢也買不到。

楊丞琳大曬由老公李榮浩贈送Hermès Constance手袋。(rainie77@Instagram)

楊丞琳就曾在社交平台大曬禮物，指李榮浩覺得手袋款式很適合她，故就買下來：「我知道它很昂貴，它是頂級精品，但讓我高興的不是它的價值，而是他想到了我，這點值得放閃一下吧。」可見二人關係相當甜蜜。楊丞琳亦擁有許多外形精緻的名牌手袋款式，由幾千元至萬元不等，豐儉由人，適合不同預算的女生參考。

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