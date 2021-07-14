金希澈情變3日TWICE MOMO性感大解放！IG邪惡視角自拍照曬身材

TWICE成員MOMO和Super Junior的金希澈日前宣布分手，決定退回前後輩關係，而MOMO則在情變消息公開後3天，在Instagram上分享近照，照片中的她笑得燦爛，像是在告訴粉絲自己狀態很好別擔心。
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MOMO有個天使臉孔、魔鬼身材，照片裡她身穿細肩吊帶裙，上半身愛心形狀的低胸領口設計小露性感，其中一張「邪惡視角」由上往下的自拍照，更是可以看到微解封下的事業線，窈窕身材讓網友直呼：「好辣！」
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