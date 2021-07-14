金希澈情變3日TWICE MOMO性感大解放！IG邪惡視角自拍照曬身材

撰文：聯合新聞網
出版：更新：

TWICE成員MOMO和Super Junior的金希澈日前宣布分手，決定退回前後輩關係，而MOMO則在情變消息公開後3天，在Instagram上分享近照，照片中的她笑得燦爛，像是在告訴粉絲自己狀態很好別擔心。

一分手即時性感大解放！點圖放大看MOMO邪惡視角自拍照及更多IG美照👇👇👇

+20

相關圖輯：TWICE MOMO開口唱Live自己聽到都尷尬　網民狠批：出道六年還這樣！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+21

MOMO有個天使臉孔、魔鬼身材，照片裡她身穿細肩吊帶裙，上半身愛心形狀的低胸領口設計小露性感，其中一張「邪惡視角」由上往下的自拍照，更是可以看到微解封下的事業線，窈窕身材讓網友直呼：「好辣！」

同場加映：王嘉爾香港讀書學費超過160萬　TWICE子瑜一套校服索價百萬韓元？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+46
Super Junior希澈、Momo@TWICE宣布分手　結束1年半戀情TWICE化妝師被批太重手　成員美貌「蠟像化」生硬膠味濃最Sweet韓星情侶排行榜　玄彬孫藝珍拍拖一年排第6位SBS歌謠大戰2020︱TWICE子瑜聖誕裝令人心動　Sana娜璉扮雪人搶鏡【多圖】TWICE玩復古風大獲好評　子瑜富家女造型曬長腿TWICE被批評唱功差證實烏龍一場　神秘男聲竟然係前X1成員？TWICE開口唱Live自己聽到都尷尬　網民狠批：出道六年還這樣！

延伸閱讀：

鄭弘儀「10年隱疾」纏身！揭雙面人血淚史：錄影加重病情

蕭彤雯帶兒去公園　見到這一幕「苗頭不對」5分鐘快閃

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

希澈
Momo
韓國藝人動向
聯合新聞網
發表評論...