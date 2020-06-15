TWICE被批評唱功差證實烏龍一場　神秘男聲竟然係前X1成員？

韓國人氣女團TWICE近日憑新歌《More & More》回歸，橫掃多個音樂節目的一位獎座，昨日（14日）她們在SBS《人氣歌謠》的encore舞台上帶來現場演唱慶祝一位，卻在她們唱完準備走下台時，突然有一把男聲疑似批評TWICE唱功，粉絲亦將矛頭直指SBS電視台的男工作人員，SBS因此隨即上載影片澄清事件。

TWICE於周日（14日）出席《人氣歌謠》並奪得一位。（Twitter：@JYPETWICE）

節目結束後，TWICE獲頒一位後的encore舞台隨即被放上SBS的YouTube頻道「SBS KPOP」上，片段中見到她們只唱完半首歌就匆匆向工作人員鞠躬打招呼後落台，正當影片彈出SBS的標誌畫面時，背景出現一把男人的聲音，網民聽完之後質疑這段男聲來自工作人員：「是在說『真的很不會唱呢她們（진짜 못부른다 쟤네）』嗎？」，結果引發大批TWICE的粉絲不滿，湧入該段官方影片留言痛罵SBS，甚至有粉絲搜集「證據」上傳影片抗議，並要求SBS給出一個合理交代，嚴懲該名工作人員。

TWICE近日橫掃多個音樂節目的一位獎座。（Twitter：@JYPETWICE）

SBS KPOP部的組長火速再上傳一段名為「公告－關於引起爭議的錄音澄清」的影片，將直拍片段和節目實際播出的片段以雙畫面方式呈現在澄清影片上，由宣布TWICE得到一位、講得獎感言、以全開咪帶來的encore表演到落台的部份亦一刀不剪地完完整整播出。

SBS KPOP部的組長火速再上傳一段名為「公告－關於引起爭議的錄音澄清」的影片，將直拍片段和節目實際播出的片段以雙畫面方式呈現在澄清影片上。（YouTube：스브스케이팝 / SBS KPOP）

該影片亦解釋到，音樂節目直播上的encore舞台去到中段，就會切換播出下個節目的預告和廣告，在影片上可見，引起爭議的該段男聲其實並非出自工作人員，而是來自廣告上的前X1成員金宇碩，而他所講的廣告台詞為「完成我的知性形象的（나의 지적인 이미지를 완성시키는）」，並非對TWICE唱功作批評的說話。

SBS相傳影片解釋引起爭議的部分出自廣告。（YouTube：스브스케이팝 / SBS KPOP）

音樂節目直播上的encore舞台去到中段，就會切換播出下個節目的預告和廣告。（YouTube：스브스케이팝 / SBS KPOP）

引起爭議的該段男聲其實並非出自工作人員，而是來自廣告上的金宇碩。（YouTube：스브스케이팝 / SBS KPOP）

雖然今次的誤會已經得到很好的解釋，但事實上TWICE過去確實因唱歌實力不佳而多次遭人話柄。偶像的華麗預錄舞台大多都是「咪嘴」、或開半咪的表演，因此聽不出太大的瑕疵，而encore舞台上播放的則是純音樂，因此歌手們的演唱實力一覽無遺。上星期TWICE於《SHOW CHAMPION》的encore舞台上，Momo聽到自己「超真實」的歌聲後也面露尷尬神情，因此在韓國掀起話題，更有不少網民批評TWICE明明已經是出道了6年的女團，唱功不應是這樣的水準，引起網上巨大迴響。

TWICE開口唱Live自己聽到都尷尬 網民狠批：出道六年還這樣！

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