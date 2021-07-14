獨家｜消息指《聲夢傳奇》全員開演唱會　商場騷爆滿力證人氣夠

《聲夢傳奇》下星期一便會迎來決賽，到時便會決定冠軍誰屬，節目亦正式落幕。不過節目完結並不代表《聲夢傳奇》真的完結，有消息指在決賽後，15位參賽者將會舉行演唱會，眾人迎來第一次自己上大舞台的機會！

現時六強。（資料圖片）

《聲夢傳奇》15位參賽者包括炎明熹(Gigi)、張馳豪(Aska)、林君蓮(Kaitlyn)、鍾柔美(Yumi)、詹天文(Windy)、姚焯菲(Chantel)、黃奕斌(Hugo)、何晉樂(Rock)、潘靜文(Sherman)、孫漢霖(Steven)、林沚羿(Venus)、文凱婷(Aeren)、蔡愷穎(Lolita)、林智樂(Felix)和冼靖峰(Archie)，雖然有人已率先出局，但TVB一早已與他們全部人簽約，所以最近活動也會見到他們，連奧運主題曲《奪金》也一起合唱。

15個人依然會有工作。

有消息指，在《聲夢傳奇》結束後，15位成員不會各散東西，除了有「聲夢Summer Camp」之外，更在籌備演唱會，傳在八月暑假檔期跟大家見面，不過日子尚未確實。如果成真，是15位學員第一次上大舞台表演，相信這個消息一定令他們很興奮。在上星期，《聲夢傳奇》出席商場騷的時候，也有大批粉絲和市民圍觀，證明氣勢愈做愈有，如果開演唱會的確有得諗！

👇👇👇睇更多《聲夢傳奇》學員活動盛況👇👇👇

+ 21

同場加映：香港小姐2021｜亞軍靚過冠軍定律係真？ 數返近20年又好似有道理