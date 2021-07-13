刑偵日記｜王菲係近年最被低估港姐　同劇另外仲有兩位少女搶眼

撰文：黃梓恒
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《刑偵日記》作為一部重卡士的戲份，除了高達七位主角惠英紅、王浩信、姜皓文、袁偉豪、黃智雯、黎諾懿及王敏奕之外，連配角都是平時一線的卡士，包括陳煒、連詩雅、馬貫東及傅嘉莉，可以說是真正的星光熠熠。在一眾演員當中，肯定不缺青春靚女，當中最多戲份一定是飾演王浩信妹妹的戴祖儀，其次就是飾演袁偉豪老婆的王菲。

飾演袁偉豪老婆的王菲。（劇集截圖）

王菲參加《2019年度香港小姐競選》而入行，當年奪得亞軍與「最上鏡小姐」兩個獎項，證明顏值絕對夠高，這兩年間主力出現在綜藝做嘉賓，也在加入處境劇《愛·回家之開心速遞》，《刑偵日記》是她第一部正劇，最近她更被公司委派參與亞視網劇《逐流時代》，備受公司器重。

王菲當年參賽時的泳裝。（資料圖片）
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至於《刑偵日記》另外兩個青春少女，當然是26歲的戴祖儀，近兩年愈來愈多劇拍，在新青春劇《青春不要臉》中更是擔正做女主角。而最後一位便是特案組的警員游嘉欣，在上年拍完一套《香港愛情故事》後人氣急升，成為TVB重點栽培的對象。

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