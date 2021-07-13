獨家|炎明熹玩唔到《造星3》去《聲夢》 同學爆料:佢來自另一星球

撰文： 黃梓恒 最後更新日期： 2021-07-13 00:00

《聲夢傳奇》參賽者炎明熹（Gigi）最近成為網絡熱話，因為她擁有不符合她年齡的唱歌技巧，不少導師、評審都對她讚譽有加，有唱片公司的高層甚至指她可以直接簽公司出道。炎明熹能有如此高評價，除了天份之外，後天的努力當然也很重要。曾參加《全民造星3》T.MAX（海淦清）是Gigi音樂學校的同學，在接受《香港01》訪問時分享不少他對Gigi的看法，更說：「佢似來自另一個星球」。

T.MAX曾參與《全民造星3》。（IG@t.max_music）

T.MAX與Gigi一樣，在參加選秀節目前，其實也在音樂學校訓練了很長的時間，他說：「其實喺我地正式參加比賽嘅前一兩年，已經俾音樂學校選中咗，抽左出嚟特別培訓。我哋每星期除咗要學唱歌之外，仲要排舞、學樂器，逢星期日全日朝9晚6咁操體能、學樂理、練對答、練台風，喺當時係揀咗十個人一齊做嘅，維持咗年幾，所以有段時間幾乎係朝夕相對。」

T.MAX也有在IG分享對Gigi的睇法：

T.MAX與Gigi同一間音樂學校。（受訪者提供）

T.MAX曾參加《全民造星3》，他指：「至於《全民造星3》，其實一出已經知佢唔夠年齡，所以佢都係陪我地去面試學吓嘢。」相信Gigi參加不到《全民造星3》，最後轉到《聲夢傳奇》，效果可能更加好！在學校的時候，他們合作過學院的音樂劇《忘不了的禮物2》，他說：「我咁啱同佢編左同一場戲，嗰時佢得12歲，我覺得佢有聲，但未識控制到，同埋嗰時未開始建立個人風格。後來一齊俾學校揀左出嚟，佢已經進步左好多！每一次聽到佢唱歌都真係會比佢打動到，當初我地係學校培訓每兩個月都要做一次評核考試，每一次佢嘅考試表演都總會震撼打動到我，令我沉醉係入面，同埋經常都攞最高分。」

曾合作音樂劇《忘不了的禮物2》。

除了在學校的訓練過程，T.MAX也覺得Gigi與其他人很不同，與《聲夢傳奇》一位導師的評價一樣，是「來自另一個星球」。他說：「私底下嘅Gigi其實都真係好唔同，有時真係好似來自另一個星球咁，令大家有時都哭笑不得。但係因為佢諗嘢同大家唔同，佢嘅世界往往都會帶比我地一啲我地諗唔到嘅新觀點，佢有自己睇世界嘅一套，可能因為咁所以成日會比到驚喜大家，亦都可能因為係咁，佢上台可以成日比到驚喜大家，亦都令到大家好想進入佢嘅世界，了解佢嘅世界。」

Gigi的確有一種與別不同的感覺。（受訪者提供）

+ 16 + 16 + 16

同場加映：香港小姐2021｜亞軍靚過冠軍定律係真？ 數返近20年又好似有道理