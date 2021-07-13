大叔的愛|｜Anson Lo為分手一幕喊足10次：好擔心唔夠感染力

「入行初期花姐成日都話我係冷血，任何事情都太理性。但拍完《男排女將》後我係易喊咗，我諗係同身邊嘅人、經歷嘅嘢有關。」（葉志明攝）

《大叔的愛》本周進入結局篇，今晚（13日）播出一集一如Anson Lo所預告「過山車式下滑」，事關情劇講到佢同Edan戀情才剛萌芽，但已遭到家人強烈反對，加上Asha夾攻，令Anson Lo感到十分無奈，由「其實我同你拍拖呢件事，好多人都唔睇好」到最終喊住同Edan講「我哋不如算啦」。

Anson Lo飾演的阿牧在劇中一直愛得十分卑微 ，今晚播出一集講到他為了Edan飾演的田田好，而主動提出分手。（影片截圖）

監製盧思麟(Tommy)早前接受訪問時，已預告分手一幕十分虐心，又透露拍攝時看到Anson Lo的表現也戥他心噏。對於Tommy的讚賞，Anson Lo接受《香港01》訪問時謙虛表自己也有不專業、大頭蝦的時候，又笑言可能Tommy一開始對自己的期望或許並不高，所以才會有驚喜。「我喺做戲方面無受過專業訓練，好多時都係學住去做、跟住自己本能去做，都係盡力，好似分手一幕，我都有講過係靠聽歌入戲，而《連名帶姓》呢首歌係講分咗手好耐，仲好掛住對方，但對方已把你當成普通朋友。而為咗可以令自己更加mood，roll機前我不斷幻想分手的生活會是如何，例如係我唔會再住喺呢間屋，我自己一個住嘅畫面會係點、同你講完分手後，我要喊住咁去執喼會係一個點嘅情緒、甚至會諗到臨分手前我哋一齊去大澳拍拖，好多生活小趣事，如果我係阿牧我會好掛住、好唔捨得，原來我哋曾經都擁有過，無數個大家看似好簡單，但對阿牧來說好重要的一瞬間。雖然唔知用呢個方法啱唔啱，但我係咁去入戲。」

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喊到最後連妝都唔補。

Anson Lo又指自己當初看到日版分手一幕時，阿牧喊得有幾慘，自己就喊得有幾慘，因為感覺十分心噏，所以當收到劇本時，早已自定這一幕為全劇最關鍵，亦預料會用上最多時間去完成。「壓力大係因為好怕同日版相差好大，而呢個相差已經唔係講緊面部表情等等，而係對觀眾嘅感染力。」Anson Lo表示拍攝前與呂爵安各自在房間醞釀情緒，但與此同時，又擔心會佔用太多時間，阻礙大家收工，所以壓力十分之大，但幸好工作人員都體諒他們是新人。「當下我哋拍到好激動，同一場口我自己應該喊咗10次，拍到第7、8次時個樣都搲晒，化妝師都放棄『你一陣講第二句都喊，仲補咩妝』有好多呢啲位，同埋有啲激動位，自己覺得未夠好，會要求嚟多次。而家諗返我同呂爵安都好忘我狀態，大家喊到癲晒仲吩咐對方一陣由邊句開始，覺得只要我幫到你，我就喺呢句開始，嗰場都幾give and take moment。」

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Anson Lo將呢一幕視為全劇最有壓力一場，拍之前同Edan在各自的房間熄晒燈醞釀情緒。（影片截圖)

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