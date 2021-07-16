大叔的愛｜巨蟹座Anson Lo為愛甘願犧牲？星座分析MIRROR內心世界

撰文：星座屋
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【港版大叔的愛】有多愛，分手後就會有多痛，愛情永遠是一個令所有道理都變得渺小的世界，曖昧是糖，有時候卻甜到讓人悲傷。ViuTV《大叔的愛》在這星期進入結局篇，阿牧和田田戀情才剛開始萌芽，就馬上被家人反對，不止粉絲們看得心噏，連飾演阿牧的Anson Lo（盧瀚霆）都話，當初在看日版分手一幕時：「阿牧喊得有幾慘，自己就喊得有幾慘！」

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如果以星座角度來看，原來巨蟹座的Anson Lo在談戀愛時，也會跟《大叔的愛》中的阿牧一樣，為了愛情不顧一切。不知道如果用星座分析MIRROR一眾成員的話，他們的愛情觀又會是怎麼樣的呢？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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【本文獲「星座屋」授權轉載，微信公眾號：xzwcom】

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