2021下半年TVB劇集邊套跑出　《金宵大廈2》會受杜之克離開影響？

2021已過一半，TVB下半年究竟會播出甚麼劇集？除了已知《我家無難事》和《智能愛人》分別會接替《寶寶大過天》和《刑偵日記》之外，其實TVB還有19套劇集已拍畢但未播出街，撇除由王祖藍在2015年完成的《哪吒與楊戩》永未知日子播出之外，其餘18套將會力爭位置！

先講《金宵大廈2》，出品人為杜之克，本來排定今年會上映，始終第一輯是2019年的事，續集當然不能等太久，但杜生的離開會否受影響而令到劇集押後？這個是一個謎團。另外同樣是續集的《十八年後的終極告白2.0》，聽聞因為後製需時也不能趕及今年上演。而下半年竟然並不多警匪片，只有《飛虎之壯志英雄》和《黯夜守護者》兩套，一反TVB的常態，反而更多另類題材例如《食腦喪B》、《異搜店》、《凶宅清潔師》等等。

👇👇👇即睇下半年TVB會有咩劇出街👇👇👇

+ 13

同場加映：香港小姐2021｜亞軍靚過冠軍定律係真？ 數返近20年又好似有道理