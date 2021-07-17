謝和弦吸毒再被捕反指「大麻不是毒品」提倡大麻合法化：我繼續吸

謝和弦日前因吸食大麻，遭觀察勒戒40天，在台灣獲不起訴處分，2020年6月執行完畢釋放，當初他還公開懺悔，聲稱想當反毒大使，豈料才剛過3個月又被抓到吸食大麻，新北地院認為「戒毒意志薄弱」，判4個月徒刑，得易科罰金仍可上訴，不過謝和弦卻不以為意，甚至反嗆法官「我繼續吸大麻，應該是意志堅強吧？」，更表示「大麻不是毒品」，應該要合法化。



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謝和弦遭新北地院判刑消息曝光後，他昨（15）日於Facebook中連續發文，表示法官稱自己繼續吸食大麻是因爲意志力薄弱：「我才想問看過有像我意志堅強的嗎？」，他認為自己繼續碰大麻應是意志堅強，身處台灣這片土地：「不好意思，那是去大陸發展的藝人被抓，才會出來哭說，我下次不敢」，他另外認為改車也不是什麼大不了的事，不過目前台灣卻不合法：「讓許多年輕人後悔裝很吵的排氣管」，然而面對吸食大麻：「這題比較難，但我就是遇上了」。

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謝和弦還另外補充解釋，美國有38州1特區執行大麻合法化，不過合法化的背後原因非因大家都不抽，而是「真的太多人被抓才合法」，他表示許多台灣人其實認為大麻應該合法化，只是因處於這片土地所以不敢講，加上先前「同志婚姻」作為例子，他認為「大麻不是毒品」，所以應該要合法化，台灣應要適時修法。

文章曝光後，隨即掀起一陣熱議，謝和弦的發言引來兩派完全不同的看法：「直接出國居住加拿大不是更快，幹嘛三不五時在台灣被抓還要被罰錢」、「非常不認同台灣貴為自由的國家，大麻竟然沒有合法化」、「大麻合法的國家還是少數」、「你現在是活在美國38州1特區的合法公民？」、「自己想抽結果被抓，就別扯多高尚的情懷，不合法就是不合法，乖乖戒毒吧」。但也有一派網友支持謝和弦的看法，認為大麻確實非毒品，台灣法律應要與時俱進，另一派則表示現今台灣認為不合法的事就不要犯：「為何不去美國或加拿大等國家自由地吸？」。

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