謝和弦FB爆粗怒罵吳宗憲胡亂評論高以翔死因　被控公然侮辱罪提堂

台灣歌手謝和弦，2019年12月不滿藝人吳宗憲，評論高以翔猝死言論，涉嫌在Facebook直播稱「裝什麼台灣大哥，假鬼假怪」甚至爆粗，吳宗憲事後提告，且堅持不和解。全案經移轉管轄至士林地檢署，檢察官偵結依公然侮辱罪嫌起訴。

起訴指出，33歲的謝和弦在無盡紋身店開Facebook直播，因不滿吳宗憲評論高以翔在2019年11月27日猝逝原因，涉嫌透過Facebook直播公然侮辱吳宗憲，言詞足以貶損吳宗憲人格評價。

謝和弦自去年吸食大麻遭老婆Keanna大義滅親揭發後，出位行為百出，更被爆有小三。他與Keanna還未離婚，就已經與小三莉婭影婚紗相、又威脅會公開Keanna的性愛片段：

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直播內容指名道姓稱「吳宗憲...裝什麼台灣大哥」用台語稱假鬼假怪，辱罵臭卒仔、三字經「你怎麼不說是韓國人把你的懶趴弄不見的」、「你他嗎說是韓國害死他的」。

謝的直播內容經「top娛樂新聞」Facebook page、和youtube頻道等媒體，以標題「謝和弦再嗆吳宗憲」廣為轉載傳播。吳得知消息後委任律師提告。

不過，吳宗憲的確曾稱「高以翔是韓國人害的」，因他認為南韓影視界將藝人為參與綜藝節目而搏盡老命唔錫身的風氣傳入亞洲。之後，他又再出Po炮轟韓演藝圈變態（FB@jackywu）

此案經移轉管轄至南投地檢署及台北地檢署，最後移轉至士檢。謝在偵查中供稱，在直播上說過這些言論，但僅是針對吳宗憲言詞的「評論」直播時情緒不穩定「不知道講了這麼多話」。

士檢檢察官未傳吳、謝兩人到案，但吳表態堅持不願和解，依直播影片、台北地檢署的勘驗筆錄及相關列印的媒體轉載報導資料等，認定謝涉販公然侮辱罪嫌，依法提起公訴。

【同場加映】高以翔生前女友Bella近日在IG表示對未來沒有期待，令人心痛。事實上，高以翔逝世一周年時她已曾在IG PO出長文抒發感受。面對愛人的猝逝她仍未釋懷，對很多事情依然沒有答案：

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