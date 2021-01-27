謝和弦前妻遭經理人爆「未離婚就與男人性交」　凌晨突改口道歉

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-01-27 23:15

Keanna（戴一軒）與前夫謝和弦糾纏多宗官司，期間Keanna對外幾乎都由經理人Rose陪同奮戰，雙方關係密切。不過，Rose昨(26日)突然在Facebook重砲怒轟Keanna，並指控她將身邊人「用完即棄」，昨天晚間甚至再爆Keanna「在婚姻未結束前，跟別的男人性交」，豈料今天凌晨Rose突然發文道歉，表示自己是壓力大胡言亂語。

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Rose昨天先是在Facebook意有所指表示：「在婚姻未結束前，跟別的男人性交，算不算侵害配偶權呢？」隨後又再發另一篇文章，稱自己身為經紀人，除了在Keanna失血過多時幫送醫外，還必須幫她洗碗碟、徒手清理樓梯間的嘔吐物，甚至在接Job時預支自己的錢當訂金：「現在把我甩了，保養品的佣金，拍專輯封面照的錢就不給了？」更忿忿不平指Keanna把所有的聯絡管道全面封鎖，終讓她決定把真相公諸天下，最後怒吼說：「既然不想私談，那就給普羅大眾看個清楚，真的很丟臉呀，戴小姐。」

謝和弦自去年吸食大麻遭老婆Keanna大義滅親揭發後，出位行為百出，更被爆有小三。他與Keanna還未離婚，就已經與小三莉婭影婚紗相、又威脅會公開Keanna的性愛片段：

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今天凌晨Rose突然發文向Keanna再三道歉，表示自己經濟壓力大，憂鬱症發作才胡言亂語，她更稱自己把Keanna當女兒看待：「我的心很痛，把妳像爛泥一樣踩過去時，我的心也碎了。對不起我讓那個垃圾有機會在直播中有話題講。」

此外，她更坦言自己很想念與Keanna的回憶：「或許是我們倆都太好勝，誰也不讓誰。我們忘了彼此一開始是如何當上好友的。我們曾經是那麼好的朋友，你從不跟我計較，我可以幫你擋子彈的情分。」、「我知道我傷害了你，回不去了沒關係，但請你接受我的道歉。」

今天凌晨Rose突然發文向Keanna再三道歉，表示自己經濟壓力大，憂鬱症發作才胡言亂語，她更稱自己把Keanna當女兒看待（戴一軒經理人Rose IG截圖）

Keanna則在今天凌晨5點多回應，表示自己沉默不代表默認，「目前所有事情已經交給法務與工作團隊負責，希望大家都能好好地準備過年，一起過好年。」

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