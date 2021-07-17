女明星齊瀏海造型逐個睇　楊冪魅惑味濃迪麗熱巴盡現復古Feel

女明星造型百變而齊瀏海更是她們往往都會選擇的髮型之一，事關該髮型絕對是一招減齡妙計，不過又不是人人都hold得住的。近來，內地女星楊冪以齊瀏海金髮為雜誌拍攝大受好評，散發冷艷靈動Feel，不禁令大家覺得根本沒有造型能難倒她。除了楊冪之外，還有迪麗熱巴﹑Angelababy（楊穎）等人嘗試過齊瀏海髮型，但有一位超高人氣女明星竟然被不少網友吐嘈。

楊冪齊瀏海獲讚好看。（楊冪微博圖片）

現年34歲的楊冪雖然已為人母，但她的狀態依舊非常好，無論樣貌還是身材都不輸年輕女明星。近來，為雜誌戴上齊瀏海金髮拍攝的她減齡不少，散發濃濃的少女味之餘還多了一絲絲冷艷感，而且還配上大紅色唇膏，整體上更展現其魅惑﹑性感一面，有網友更稱讚楊冪有女團Feel。

而身為楊冪旗下力捧的女藝人迪麗熱巴，早前以齊瀏海短髮出席活動亦驚艷眾人。事關以齊瀏海示人的她更突出其深邃五官，帶有可愛感之餘有復古Feel，乍看之下似足民國時期的名門大小姐。網友們都覺得她這一輯造型乾淨俐落典雅大方。

楊冪同迪麗熱巴的齊瀏海各有特色。（楊冪微博圖片﹑迪麗熱巴微博圖片）

還有Angelababy（楊穎）的齊瀏海造型亦獲大家青睞，五官精緻的她更展現清純可愛一面，非常有學生Feel。甜美感十足的她身上有一種無害的感覺，不禁讓人有一種想保護的慾望，而且文青感滿滿，非常合適這一類型髮型。

另外，一向給人霸氣感十足的范冰冰曾以黑色齊瀏海髮型示人，沒想到她亦非常適合，瞬間將她的霸氣感減退不少，多了一種平易近人的感覺，當然再加上她的服裝造型，整體亦有時尚味道，果然是百變女王。

Angelababy有清純感覺。（微博圖片）

范冰冰變得少了霸氣。（視覺中國）

而她們如此合適齊瀏海髮型，最大關鍵是她們屬於長臉﹑瓜子臉的美人臉。對長臉型的人來說，因為瀏海遮住額度的確可以修飾臉型，讓五官看起來更集中顯得臉型會小一點。而對於瓜子臉的人來說，在額頭較寬下巴相對較尖的特徵下，齊瀏海可以使臉型看起來柔和些。

趙麗穎的齊瀏海髮型被吐嘈。（視覺中國﹑微博圖片）

相反地圓臉型的人則不合適齊瀏海，而人氣女星趙麗穎就曾以黑髮齊瀏海示人，讓不少網友吐嘈覺得她看起來更顯胖。事關圓臉的人臉形輪廓同下巴位置都較圓，如果齊瀏海遮住額頭會讓臉型看起來更圓潤，會讓臉型看起來沒有輪廓線條，凸顯了自身的缺點。如果露出額頭絕對會讓臉型修飾很多，讓臉型看起來有輪廓線條同修長效果。