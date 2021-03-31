被相中做楊冪替身爆紅　卓亨瑜傳整容現已婚　兒子真樣曝光好...

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-03-31 09:00

現年34歲的楊冪作為內地頂流女明星，自然受到不少人的追捧，有人為了像她而不停去模仿，甚至被傳出走去整容，最後更做其替身闖出名堂，而這一個人就是卓亨瑜。多年後卓亨瑜已經結婚生子，不少網友都非常關注其兒子的長相變化，未料近3歲的兒子沒有長歪還越長越可愛，顏值相當之高，掀起不少討論。

卓亨瑜在衣着打扮上模仿楊冪。(視覺中國、卓亨瑜微博)

卓亨瑜在還未成名之前曾是一名模特兒﹑臨時演員，直到2017年時其事業有了轉機，因為五官極似楊冪關係令她被相中，在《三生三世十里桃花》中擔任楊冪替身，更因此一炮而紅。當時她就被不少網友起底，挖出她未成名前的照片，乍看之下的確有所不同，有內地媒體更傳出她為了像楊冪不惜用了6年時間，前前後後在臉上做了多次手術，為求上位絕對無所不用其極。

因為像楊冪而走紅的她更不時在日常生活狀態中模仿本尊，除了穿衣打扮被指抄楊冪之外，連影相的pose都幾乎一模一樣，不少網友都直指她「簡直用生命在模仿。」

卓亨瑜在《三生三世十里桃花》中擔任楊冪替身。（微博圖片）

同姐妹影相連pose都非常似。(楊冪、卓亨瑜微博)

然而過了四年多後，卓亨瑜現在已經是一位人妻人母，更被指嫁得幸福老公疑是一位富二代。事關她在微博不時上貼家中照，從家裡的空間﹑裝修﹑擺設等猜測，其老公的經濟能力應該不俗。另外，她亦不介意讓兒子曝光人前，近3歲的兒子顏值非常高，一雙又圓又大的眼睛特別吸引人，而且雙眼皮明顯，嘴巴小小的，整個人看上去精靈感十足，不少網友直言兒子長大後絕對是大帥哥一名。而有網朋友亦覺得兒子的顏值絕對遺傳了媽媽的基因，從這一點判斷大家又在討論猜測卓亨瑜有沒有整容一事，畢竟生下如此高顏值的兒子，相信媽媽的顏值應該不算差。

兒子眼睛超大的。（卓亨瑜微博圖片）