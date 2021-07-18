抖音網紅靠模仿吸金力強勁　劉亦菲似到傻傻分不清

最近抖音出現一位自稱是「小林心如」的網紅，因為長相酷似對方所以模仿她的成名作《還珠格格》紫薇一角，一連上貼多段模仿視頻走紅。近日，她的模仿更吸引富二代王思聰的青睞，傳為她打償8萬人民幣禮物，掀起廣大熱議。除了「小林心如」之外，其實有多位網紅模仿明星都非常以假亂真，讓我們一起來看看吧！

抖音網紅模仿林心如紫薇一角。（劇照﹑影片截圖）

這一名「小林心如」模仿紫薇維妙維肖，近日再次開直播表演「紫薇失明」的橋段，依舊吸引多人觀看。沒想到在觀眾群中眼見王思聰的出現，「小林心如」顯得非常開心，還不停哭叫：「思聰你快告訴我，我眼睛已經看不見了，你確定要我這樣子瞎下去嗎？思聰你在哪兒？」沒想到隨後王思聰為她送禮，傳豪擲8萬人民幣打償，令到她超開心：「我的天呀！我看見了。」令到網友們都嘲笑原來是王思聰醫好了紫薇的眼睛。

而「小林心如」的行為亦令不少網友感到不快，認為她過度消費林心如，用其名號求打償賺取利益實屬不該，勸她適可而止。

王思聰都被「小林心如」吸引 。（微博圖片﹑視覺中國）

除了「小林心如」之外，還有「廣西小燕子」近來靠着模仿小燕子（趙薇飾）角色備受關注。摧有一雙又圓又大的眼睛的她，梳起旗頭穿上清朝服裝的確神似趙薇，除了模仿趙薇在劇中不同戲劇片段之外，還非常有勇氣大展歌喉。而且日前還同「小林心如」一起開直播，二人同框引起不少人回怩殺，而「廣西小燕子」亦趁機叫大家打償：「父老鄉親有花花就出花花，有草草就出草草，多鼓勵一下我。」幾乎有求必應的。

「廣西小燕子」近來靠着模仿小燕子備受關注。（劇照﹑影片截圖）

二人一起開直播。（影片截圖）

還有另一網紅因為似足「神仙姐姐」劉亦菲而走紅，這名叫「葉太美」的網紅擁有一張鵝蛋臉臉型，大眼睛﹑高鼻子且甚有氣質，乍看之下的確有劉亦菲的味道。在抖音上她不時上貼對口型的戲劇表演，還有跳舞的片段非常吸睛。而不少網友因為她的美貌為她送上禮物，目前她有超過135萬人追蹤，人氣非常高。

「葉太美」乍看之下似足劉亦菲。（影片截圖﹑劉亦菲微博圖片）

另外還有抖音迪麗熱巴獲多人追捧，這一名叫「向晴」的網紅五官深邃，特別是一雙大眼睛非常有神，而且她皮膚白皙﹑流着一頭長黑髮，不時在鏡頭前跳舞獲得多人觀看。而且她的粉絲高達超350萬人追蹤，比起「小林心如」 （超280萬人）﹑「廣西小燕子」（4.3萬人）同「葉太美」都要高。

「向晴」的抖音有超350萬人追蹤。（影片截圖﹑迪麗熱巴微博圖片）