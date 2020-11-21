小寶與康熙︱張衛健版卡士強勁劇迷最愛　林心如朱茵愛情事業得意

事隔6年內地再推出電視劇版《鹿鼎記》，由張一山、唐藝昕等人主演，可惜口碑平平被網友瘋狂吐槽，豆瓣評分亦只有2.6分相當低。正因為如此又引來一波回憶殺，在眾多劇版中張衛健的《小寶與康熙》則令大家最印象深刻，而且卡司亦非常豪華，當年叫好叫座掀起收視狂潮。

不經不覺《小寶與康熙》在今年迎來20周年了，韋小寶（張衛健飾）的七位老婆事隔多年之後現況如何呢？讓我們一起來看吧！

《小寶與康熙》絕對是許多人的童年回憶。（網上圖片）

林心如飾建寧公主

在劇中林心如出演建寧公主活靈活現，當年臉上充滿嬰兒肥的她顯得可愛，將建寧公主的潑辣天真詮釋得淋漓盡致，令她被網友盛讚是最經典的建寧公主。多年過去之後，如今的林心如已經44歲，在事業方面仍然一帆風順，還擔任製作人做老闆開劇，目前留在台灣拍攝《華燈初上》。

而在愛情方面她於2016年嫁給台灣男星霍建華，2017年順利在台北誕下女兒，如今都已經快3歲了。如今愛情事業兩得意的她，令不少人非常羨慕。

林心如飾演的建寧公主好鬼馬。（網上圖片﹑林心如微博圖片）

朱茵飾阿珂

金庸筆下的阿珂是一位絕世美女，朱茵的外形非常吻合，而且她將阿珂單純直率的個性演繹的非常出色。現年的她亦已經是一位49歲之人了，不過美貌仍然出色，幾乎在她臉上見不到歲月的痕跡。

雖然在2012年她同歌手黃貫中結為夫婦，同年誕下女兒黃鶯，但她沒有因此而減少演出，仍然活躍幕前並將重心轉移內地發展。在內地發展得有聲有色的她，更因為電影《二次初戀》奪得中美電影節影后寶座。另外，她還是綜藝節目的常客，在內地有相當高的人氣。

朱茵現時愛情事業兩得意。（網上圖片﹑朱茵微博圖片）

吳辰君飾雙兒

在劇中吳辰君飾演的雙兒溫柔大方，對韋小寶千依百順，在眾多老婆中她是較開明的。而吳辰君的長相甜美給人一種溫馴的感覺，令觀眾看起來特別容易代入角色。

而現年的吳辰君都已經42歲了，已經是兩個小朋友的媽媽。雖然在事業上她並沒有太出色的代表作，大多都以演配角為多，自2016年拍攝最後一部作品《遇見王瀝川》後，她就已經減少演出。但在愛情上她卻修得滿分，2012年嫁給家世顯赫的廖懷南，老公曾任鳳凰衛視高層，現時是阿里巴巴文化娛樂集團大優酷事業群動漫中心總經理。除此之外，廖懷南的父親是全國政協副主席廖暉，母親是中央芭蕾舞團的團長，是實實在在的政富二代。目前她定居在北京，專心相夫教子做少奶奶。

吳辰君婚後幸福，目前定居在北京專心相夫教子做少奶奶。（網上圖片﹑吳辰君微博圖片）

麥家琪飾方怡

金庸筆下的方怡生性狡猾、詭計多端，而麥家琪的演繹非常到位。在劇中她一直擺出高姿態欺負其他老婆，又演得非常八卦好笑，雖然人設有些小討厭，但則代表她投入角色演得好。

現時的麥家琪已經是45歲之人，外貌沒有太多變化絕對是「美魔女」一名。在事業上目前她其實已經減產，只是偶爾上綜藝節目而已，還偶爾在內地接商演演出。但在愛情上她卻是一位幸福之人，2006年嫁給大律師王國豪，並為他誕下兩子一女，在家專心相夫教子過着少奶奶生活。

麥家琪已經是三個小朋友的母親了。（網上圖片﹑麥家琪微博圖片）

舒淇飾小金魚

「性感女神」舒淇自出道以來一直在電影圈發展，而《小寶與康熙》則是她唯一的電視劇。在劇中她飾演的小金魚是韋小寶的初戀，雖然戲份少但因為物以罕為貴，所以令不少人印象深刻。

現年44歲的她依然是大美人一名，人氣依舊一舉一動都受到關注。在事業上她發展得成功，所主演的電影幾乎都叫好叫座，已經奪得多個電影節的影后寶座。另外，在愛情上她亦最終覓得真愛，2016年同男星馮德倫結婚，現時是一位愛情事業兩得意之人。

舒淇演的小金魚真的好可愛。（網上圖片﹑舒淇微博圖片）

陳法蓉飾龍兒（蘇荃）

陳法蓉在劇中飾演美麗出眾的龍兒，港姐出身的她美貌自然出色，再加上她的好演技令觀眾難以忘記。劇中她經常擺出冷傲的姿態，是唯一一位壓制住建寧公主的人，二人吵鬧的畫面非常好笑。

而陳法蓉現時仍活躍在娛樂圈，54歲的她已將重心轉移內地，以拍網絡劇為主。但並沒有因為劇集為她帶來更高人氣，現在偶爾參加內地綜藝節目而已，事業方面似乎有待加強。而在愛情方面她更是屢戰屢敗，同才子倪震、富商許晉亨、內地男演員楊俊毅、油王朱明拍過拖，但全部都是分手收場。

面對愛情她完全不著急仍然相信愛情，她曾在訪問中講道：「不隨便開始，不急着妥協」。認為愛情保持點潔癖不是壞事。

陳法蓉在愛情上不如意。（網上圖片﹑陳法蓉微博圖片）

張茜飾沐劍屏

劇中張茜演的沐劍屏非常單純，沒有主見的她經常受到師姐方怡的保護，而張茜外形細小樣貌甜美，演起該角色時特別可愛。46歲的她現時已經減少演出，專心經營自己的美容生意。而在愛情方面她在2009年下嫁張衛健，確確實實成為韋小寶的老婆。

張茜確確實實成為韋小寶的老婆。（網上圖片﹑張茜微博圖片）

+ 9 + 9 + 9