圈中「小林心如」逐個數　何文意神似到做文戲替身

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-07-04 07:30

台灣天后蔡依林擁有一雙大眼睛，在初出道時被指同女星林心如撞臉，令她有「小林心如」之稱。另外，內地新生代女星何文意更因為酷似林心如，而當其文戲替身，但她們都不及一位抖音網紅來得更神似。事關近日有一位自稱是「小林心如」的抖音網紅，在抖音一連上貼多段林心如主演《還珠格格》飾演紫薇的戲段引來不少關注，其相似程度高達99.9%，絕對會令人傻傻分不清。

林心如因為劇集《還珠格格》走紅。（視覺中國）

當年初出道時的蔡依林因為一雙大眼睛同小臉以及清純的氣息，被指神似林心如。不過隨着其轉走唱跳路線，個人特色越來越鮮明，已經走出了「小林心如」的影子，非常成功地做自己，終成為亞洲無人不曉的唱跳天后。

而內地新生代女星何文意（現名為何禹諾），因為五官精緻特別是鼻子以上的部位神似林心如，讓她有「小林心如」之稱火速打開了知名度，而其身上古典氣質亦有本尊的味道，所以在初出道時就被看中擔任林心如主演劇集《秀麗江山之長歌行》的文替，在遠景同背影的鏡頭下，的確有林心如的味道。但這些年來她亦已經慢慢擺脫林心如的影子，在2015年開始已經有好多機會參演戲份比較重的劇集，並且在影視作品《明日朝陽》中擔任女主角。

蔡依林﹑何文意都曾有「小林心如」之稱。（視覺中國﹑何文意微博圖片）

雖然蔡依林﹑何文意都神似林心如，但都不及這一位自稱是「小林心如」的抖音網紅。她除了五官神似之外身上溫婉氣質都有本尊的味道，更誇張的是連小酒渦的位置都一模一樣，根本是雙胞胎姐妹吧！近日她就在網上上貼多段模仿林心如飾演紫薇的戲段，穿起清裝梳起古裝頭的她一秒就代入了紫薇角色，玩對口型配音根本令人傻傻分不清，而且她似乎對角色甚為了解，在肢體動作上亦配合當時的故事內容，演技不比專業演員差，幾乎每一段模仿片段都超過1萬個like。

抖音網紅模仿林心如紫薇一角。（劇照﹑影片截圖）

而脫下古裝做回自己的她亦有林心如的味道，留有一頭長髮的她氣質出眾，而且唱歌還不俗，多才多藝非常有星味。雖然她神似林心如，但不少網友都覺得她應該做自己，因為她的外型亦不比本尊差。目前她的抖音粉絲有超過200萬人追蹤，可見其人氣多麼的高。

時裝樣都超似。（視覺中國﹑影片截圖）

林心如﹑抖音網紅傻傻分不清：

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