前無綫主播張文采公開示愛MIRROR　最愛AK自爆連手機桌面都係佢！

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-07-07 16:45

近來組合MIRROR人氣急升，廣告、劇集等接不停，加上每次有成員生日，在不同地方都充滿了粉絲們為他們炮製的慶生應援。近日更有人在Facebook開設一個名為「我老婆嫁咗MIRROR導致婚姻破裂關注組」的Facebook群組，現時已有超過22萬人加入。而不少藝人都成為了「鏡粉」，就如前無綫新聞主播張文采（Wendy），她在IG貼上跟MIRROR海報的合照，手指指着成員江𤒹生（Anson Kong），她更留言指自己最喜歡Anson Kong，原來連女神都是「生粉」（Anson Kong的粉絲名稱）一名！

Wendy在MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）的生日正日（7月7日）發文寫道︰「話說早幾日喺一間夾公仔舖頭，見到呢一張Mirror poster，作為鏡粉嘅我，立即衝左入去selfie，但我老公企咗喺我隔離攝入鏡，我忍唔住同佢講，我自己影呀，唔係同你影，我老公好無奈走開左。近排好似嗰個關注組我都有睇，我好記得入面有一個老公講，佢同佢老婆同個仔喺街咁岩撞到姜濤，佢老婆二話不說就跑去跟住佢，我老公問我如果我喺街見到姜濤，我會唔會咁做，我話梗係會啦，你諗都唔使諗。」非常搞笑！

Wendy最愛MIRROR的Anson Kong。（IG@_kisang_）

而Wendy亦有回覆網民的留言，她透露原來任職消防員的老公都喜歡MIRROR，又有講到「其實我最愛anson kong」、「我電話wallpaper都係ak」等等，更有兩個心心emoji，Wendy老公會不會「呷醋」？

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同場加映︰關注組老公們投選最靚仔MIRROR成員 呢位力壓姜濤Anson Kong奪冠

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