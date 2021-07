撰文: 李婉文 最後更新日期: 2021-07-12 21:39

現年28歲的蘇麗珊(Cecilia)除了拍劇和電影外,去年毋懼疫市,頻頻開展副業,除了跟圈外男友Kenny開設按摩店,又入股陳穎欣(Yanny)的餐廳,搞作多多。她也不時在社交平台分享靚相,日前,她到沙灘曬太陽兼食pizza,且在IG激罕曬泳衣相,照片中,依稀見到她穿了「一件頭」泳衣,除了靚樣吸睛,美背亦好迷人!她留言寫道︰「Let’s go get tanned this summer.(這個夏天我們一起曬黑吧!)」發文吸引到余香凝、蔡明思(Jessica)、趙慧珊(Aka)等藝人留言讚美。

點擊下圖看更多Cecilia的美照︰

