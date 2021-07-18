李思捷睇過《大叔的愛》　唔OUT讚MIRROR專業：佢哋係努力返嚟

曾志偉回巢TVB出任無綫電視副總經理兼行政委員會特別顧問，同時王祖藍亦出任首席創意官，多個月TVB亦播出的新題材節目亦引來不少回響，相信大家都會有耳目一新的感覺。志偉哥回巢的同時也找回了很多以往合作過好拍檔。

李思捷今日（18/07）出席美容公司開幕活動，接受《香港01》訪問時，就暗示了自己將會回到TVB拍節目。

李思捷暗示將會在TVB拍新節目。（林迅景攝）

李思捷指自己即將會有新歌，他說：「我最近搞咗兩隻歌，遲啲就會出㗎啦，一個月後我都有新節目，關於節目嘅嘢就會話畀大家知，暫時就唔講得住，唔好意思，但係我一定會宣佈。」哪一個電視台？他賣關子的說：「未落手做呀，但係噏都噏咗100%㗎啦，到做嘅時候就可以講。」他表示最近忙新歌製作，還自己作曲、填詞、唱、拍MV一手包辦，十分厲害。「而家social media太方便，既然咁方便，點解唔試吓幕後、演員之外嘅嘢？」

李思捷今日（18/07）出席美容公司開幕活動。（林迅景攝）

有沒有留意男團MIRROR？他秒答：「梗係有啦，做呢行唔可以同個時代斷㗎嘛。人哋話佢好犀厲喎，你都要知點解佢哋咁叻，哦，原來佢哋係努力返嚟嘅，幾多屆歌唱比賽努力返嚟，要睇佢哋個故事。而家佢哋成功，大家就會認同，其實成件事好正能量。」李思捷還大讚他們很專業：「好齊！因為boy band，尤其是係十幾個人，第一件事一定要齊，因為唔齊嘅話，12把聲係唔會聽到唱乜，啲舞又齊，呢啲咪勤力囉！」問到近期的劇集，他就解釋自己習慣睇Netflix、Youtube、HBO等平台：「我啲時間畀晒佢哋！我知黃德斌有套劇好正，不過《大叔的愛》就只係睇咗兩嘢，我知有好多人讚。」他也表示也曾看過兩眼《刑偵日記》。

副總經理曾志偉以及首席創意官王祖藍均出席「超級綜藝 隆重登場」記者會。（梁碧玲攝）

曾志偉回巢TVB，有否找李思捷回去幫手？他笑了一笑，就說：「我一個月後先慢慢同大家講啦。（記者：我明啦）你終於捉到個點啦係咪？不過未必係㗎，可以喺嗰邊（ViuTV）㗎。」李思捷即是暗示會回巢拍節目？