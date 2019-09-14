多口、花心、口不擇言，相信這些是李思捷給大部份人的印象，但至少他很老實，尤其是感情方面，他說：「大家都有身份證，你出去追女仔就可以，我就不可以，我覺得不公平，我亦覺得那些娛樂新聞不是負面，都是寫我追女仔，追女仔這件事是正面的，而且這麼多年沒有人公開說我半句壞話，那即是你情我願，大家開心吧？」

觀眾喜歡看藝人真性情一面，李思捷身體力行坦蕩蕩告訴你他是怎樣的一個人，但我們好像又不喜歡，上年更被網民選為十大我最討厭藝人選舉季軍，李思捷是知道的，但他不想去改變，「不做回自己好痛苦，對自己都假，你遲早也忘記了自己是一個怎樣的人；我只是一個表演者，我目標就是娛樂大家，觀眾看完開心就可以了。」

李思捷做專訪時一臉正經，同大家既有印象的截然不同。(葉志明攝)

李思捷原來已有三年沒拍劇，對上一套是《超能老豆》，而他人氣最盛的是2013年整蠱藝人的節目《玩嘢王》，近年他的確好像消失於幕前一樣，所以當他接到《她她她的少女時代》的劇本時，他非常高興，不是因為終於有劇拍，而是終於等到一個很有挑戰性的角色，「公司初時有這個故事構思時，大家都舉手表示陳大文這個角色一定是李思捷，我初時也覺得奇怪，三年沒有拍劇，那有角色合適我？經理人詳細解釋陳大文這個角色，他是一個以前很紅的過氣歌手最後坐監，放監後變了一個又老又殘的中年送貨司機，聽後第一個反應....為何你們覺得我適合，莫非我像這種人？但後來我想深一層，我簡直是中了頭獎，角色是由高峰滑到谷底再慢慢上回來，對演員來說是很好演，因為角色很有起伏。」

李思捷今次飾演過氣紅星，比起以住的角色更有立體感，亦令觀眾耳目一新。(《她她她的少女時代》截圖)

娛樂圈跟紅頂白，劇集稍遲推出被寫成「倉底貨」，少曝光會被說成被高層雪藏，李思捷三年沒有拍劇應該很擔心，但他反而覺得自己很幸運，「這20年我可以試過做演員、當導演更試過作曲，我覺得自己是行運；如果有人對你說，他很清楚自己條路，他是騙你的，我們是被動，等人來給機會，做好自己就可以，我入來無綫已很清楚，那些我要拿視帝或者我要做第一男主角的想法，我自己不會多想，演好你自己的角色才想，做得好自然有人找你。」

《今晚睇李》雖然評價不一，但李思捷表示這個節目他落了不少心機。

李思捷今年45歲，他坦言已有中年危機，心態想亦作出改變，「以前我會任何女仔都會望下，見到美女就會走過去拿聯絡，但現在不會了，不再追求這些，而追求的是各方面平衡，工作、家庭尤其是，好想抽到時間陪家人，我亦會擔心自己的身體會如何，以前後生我不會擔心有沒有人找我拍戲，但現在我會想，我年紀已大了，還有人找我登台嗎？下一套電影還有人找我當導演嗎？我現在會有這些胡思亂想。」