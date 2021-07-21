女星薔薔用智能馬桶洗私處　床單驚見陳年經血　4天唔沖澡有原因

懶洗頭見怪不怪，但沒洗澡呢？小編心中冒出無數個驚嘆號！台灣綜藝節目《女人我最大》在19號上線的那一集中，藍心湄跟來賓們閒聊到，在家防疫期間懶得穿內衣，沒想到女星薔薔自爆懶得洗澡，已經長達4天都沒洗澡！



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薔薔4天沒洗澡全因這理由

4天沒洗澡～真的沒有人能忍受啊！但薔薔理直氣壯，說：「都待在冷氣房裡面幹嘛要去洗？」她強調自己有洗頭，但不洗澡，私密處也維持得很乾淨，因為她會「用智能馬桶沖洗」，此話一出來賓們全笑翻~簡直刷新三觀！到底是有懶成這樣？

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薔薔髒事爆笑回顧

薔哥的髒亂史，相信大家應該都很熟悉吧～思佳幫她整理房間的影片，已經衝破了173萬次觀看次數，那彷彿被核彈轟炸的房間，實在很難從記憶中抹滅！最可怕的是衣服山下還埋藏著沾到床單的陳年經血，小編看了都快昏倒……不只房間髒亂，連薔薔開的車也是，跑通告的衣服全部丟在車上，一次都沒洗過！每次薔哥在節目上分享她的髒事，都讓眾人笑到捧肚！

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挑戰5分鐘眼妝，反差超劇烈

節目中薔薔也挑戰了「5分鐘口罩妝」，挑選了大膽的紫色眼妝，過程中也是笑料百出，連自己選了哪個紫色眼影都忘記，爆笑精彩過程絕對要看影片！但薔薔不愧是彩妝高手，一般偏黃肌難駕馭的紫色眼影，薔薔打了個乾淨的底色，就讓眼影更顯色、不顯髒！最後配上閃亮亮的紫色口罩，整個美翻天~~跟4天不洗澡反差太劇烈！！真不愧是薔薔！

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】