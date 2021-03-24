多圖｜黑澀會薔薔真空約會網紅鳳梨　網民讚登對

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-03-24 14:00

台灣網紅鳳梨（吳泓逸）近期因前女友罔腰的「假孕風波」一夕爆紅，也讓「鼠薯」成為他的專屬暱稱。他21號和台灣女星薔薔（林嘉凌）合體直播，同樣失控且嗆辣的兩人湊在一起「笑」果十足，事後鳳梨在社交平台曬出兩人合照，沒想到卻被眼利網友發現薔薔胸前沒穿內衣而激凸，而鳳梨也疑似起了生理反應，紛紛笑喊：「你們是說好一起激凸的嗎？」

眼利網民：「裡面沒穿吧…」點圖放大看薔薔疑似走光照及二人激凸相👇👇👇

薔薔近日到嘉義旅遊時開啟直播，特地邀請當地人鳳梨同框，兩人一來一往的吐槽對話笑翻網友，不過看來薔薔的連珠炮更勝一籌，讓鳳梨一度啞口：「我…我不知道要說什麼了！」一改過往霸氣形象。期間鳳梨餵薔薔吃東西時露出靦腆笑容，害羞直呼：「拎北（你爸我）被她搞到很熱！」

薔薔：身材好為什麼不能露？華麗轉身曬蜜桃臀（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 21 + 21 + 21

事後鳳梨在FB及IG曬出兩人合照，笑說：「男神…經病＆女神…經病…的邂逅…」，只見照片中的薔薔身穿細肩帶V領洋裝，裙擺開岔到大腿根部，挽著鳳梨的手，而鳳梨整張臉則紅通通，雙方笑容看起來相當盡興，被網友起鬨：「感覺有夫妻臉」、「考慮一下交往，這將會是台灣最無敵情人組合」、「鼠薯和薔薔好登對」。

黑澀會薔薔真空約會網紅鳳梨！點圖放大看鳳梨餵她食壽司👇👇👇

不過也有眼利網友發現，薔薔沒穿內衣，胸前明顯激凸，而鳳梨也褲襠間也有不明隆起物，紛紛笑喊：「兩個一起凸、好配喔」、「鼠薯～為何你的臉這麼紅啊」、「19.5出來了」、「口袋裏好像有怪物」、「鼠薯不要亂搭帳篷」，就連鳳梨的女神主播邱薇而也留言笑說：「小鼠薯逐漸母湯（意即不行）」。

同場加映：薔薔性感戲水泳池突變暖水池？當面揭發泳客小便：尿尿被我抓到了（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 5 + 5 + 5

延伸閱讀：

劉若英《各自安好》 林依晨、張孝全演舊情侶

【本文獲「TVBS」授權轉載。】