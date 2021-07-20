冤枉新秀訓練營｜《造星》兩位女將加入　有位曾被指令姜濤變壞！

由英皇旗下的「冤枉娛樂」舉辦了新秀真人騷「冤枉新秀訓練營」，希望發掘及訓練一班年青新面孔。節目以真人秀比賽形式打造新人王，14位參加者於為期3個月的時間內接受歌唱、舞蹈、演戲及形象改造全方位特訓。每階段亦會汰弱留強，留下實力最強的一人成為英皇簽約新人，受公司重金力捧。節目宣布加入「踢館組」，當中兩位女將原來都是參加過《全民造星III》的。



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「踢館組」加入了蘇楚欣（Sobi）和劉若寶（Polly），兩位女將都是曾參加過ViuTV的《全民造星III》。現年24歲的Sobi曾在16歲時參加《英皇新秀歌唱大賽》，得到亞軍，當時簽了英皇娛樂的「歌手合約」，但最後她到專業錄音室錄音時覺得自己表現不好，最後雙方和平解約。之後她再參加《造星》和《最後一屆口罩小姐選舉》，又有主持ViuTV的《囝囝女女730》。

Sobi在參加《造星》時，被讚有G.E.M.的感覺。（IG@sosogiselle）

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現年31歲的Polly在《造星》晉身40強後被淘汰，當時給人的感覺是只有外表，但歌藝未精，不過漸漸也被觀眾看到她的努力。她也有主持《囝囝女女730》，又是《考有Feel》的主持助理（考靚），當中有一集其中一個遊戲環節是姜濤要以聲音做出「食奶嘴」比隊友估，他最先嘟起嘴，令AK（江𤒹生）以為他在扮可愛。小儀等人叫姜濤扮用家時，佢多次望向身旁「考靚」Polly的胸口，場面搞笑，小儀對於向來乖乖仔感覺嘅姜濤做出以上舉動十分錯愕，並謂：「頭先見證姜B成魔之路，佢咁壞係因為呢個遊戲而開始。」眼見全場人喪笑，姜濤亦掩嘴低頭狂笑，而Polly就面紅尷尬笑，所以Polly被網民搞笑地封為「令姜濤變壞了」的女生。

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