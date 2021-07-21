吳亦凡曾公開指男人要負責任懂規矩　被網嘲好諷刺

現年30歲的內地男星吳亦凡，近日被連環踢爆酒店選妃﹑涉嫌誘姦未成年女性等事，雖然已經第一時間透過工作室發出聲明澄清，不過仍然得不到網友們的信任。近日，就有網友翻出過去他接受台灣藝人阿雅主持的節目《大牌駕到》訪問，他曾強調作為一個男人應該要有「負責任﹑懂規矩」的觀念，如今則顯得特別諷刺，引起不少討論。

網紅都美竹在微博連環爆料。（視覺中國﹑都美竹微博圖片）

在《大牌駕到》中吳亦凡曾提到相比外界經常形容他為「小鮮肉」，他更喜歡馮小剛導演為他改的名字稱呼「小爺」，聽上來有熱血﹑真實﹑更有個性一些，所以他特別喜歡。正因為如此，所以主持人阿雅就問道：「你是個爺們，代表那個爺字的，在你的個性裡頭，你覺得是甚麼地方可以凸顯出來？」而吳亦凡就回來：「首先要這個負責任吧，然後要懂規矩，我覺得男人應該要守規矩。」沒想到阿雅聽完之後表現出難以相信的情緒出來：「這個蠻有意思的，尤其是從你嘴巴裡面說出來。」令到吳亦凡頓時覺得好怕羞。

吳亦凡接受阿雅的訪問。（影片截圖）

吳亦凡隨即再作詳細解釋何為規矩：「我覺得其實做人應該都要有一個規矩，我覺得很重要。因為沒有規則不成方圓，人應該守着規矩，在這個圓裡可以有自己的個性，可以有自己各方面的東西，沒有規矩的話就亂了，所以我一直以來，因為我受的教育也比較傳統，媽媽的教育也比較傳統，雖然在國外待過，但是這個還是很重要的一個事情。」而相隔多年再聽回他這一翻說話，不少網友都覺得相當諷刺，當時滿嘴正能量到頭來原來都是假的，同時不少人都覺得當時阿雅的反應已經透視一切，原來已經一早看穿吳亦凡的為人了。

吳亦凡認為男人要懂得負責任﹑懂規矩。（影片截圖）