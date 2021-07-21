吳亦凡工作室再回應指都美竹未退還18萬　網友鬧爆：總是避重就輕

19歲內地女學生都美竹自本月8號大爆吳亦凡「酒局揀女」以及認識女生的要求與方式後，雙方掀起一場輿論戰，數日來多位曾被吳亦凡接觸過的女生陸續發文爆料，指控其腳踩多條船，誘騙未成年等，引發全網關注。



對於都美竹的言論與曬出的證據，吳亦凡方均予以否認，繼19號發布「十點澄清」之後，昨日（20日）又整理出10號至17號的時間線，再度回應都美竹的轉賬問題：

7月10日，吳亦凡工作室收到8封都美竹的郵件；

7月11日，都美竹提供示人賬戶與第三方賬戶，要求轉賬；

7月12日，都美竹使用新微信號繼續溝通，吳亦凡方質疑第三方收款人身份；

7月17日，吳亦凡方指都美竹偽造聊天記錄，並未退還18萬，轉賬對象與其提供的協力廠商收款人尾字一致。

然而，網友對於這一切都感到反感，直指工作室避重就輕：「吳亦凡私生活是否混亂，是否多次騙炮，工作人員是否騙人家小姑娘，這些你們怎麼不回應了」、「每次澄清都扯著轉賬說事，隻字未提和那麼多女性到底是什麼關係，團隊拉皮條誘姦女孩，無緣無故為什麼轉帳啊，大馬路上那麼多人為什麼不給人家錢」、「每次都抓住一些有的沒的來混淆視聽」等。

網友痛斥吳亦凡方回應避重就輕。（微博@Mr_吳亦凡工作室）

點擊下圖睇工作室早兩日的回應：