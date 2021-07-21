吳亦凡前緋聞女友林西婭稱等到正義同正名　自爆出街曾被割腳腕

內地男星吳亦凡本月初被女學生都美竹大爆私生活混亂，誘騙多位未成年以及迷姦等，連日多位受害女生相繼發聲，痛斥吳亦凡劣行，網友們也紛紛呼籲更多的受害者出來指控吳亦凡。



吳亦凡形象一落千丈。（微博@Mr_吳亦凡工作室）

昨晚（20日），吳亦凡前緋聞女友林西婭在微博發長文，表示知道大家想要看什麼，但抱歉可能讓大家失望了：「七年來我等到了最渴望的正義和正名，就是這為自己算得上噩夢般的日子交代清楚畫上句號的機會。」她坦言當年由於缺乏防備意識，導致手機聊天記錄以及非本人拍攝的圖片被傳網絡，其後遭到鋪天蓋地的網絡：「我出門被戳脊樑骨，昔日朋友見我避開，喝下午茶被人割破腳腕……」林西婭指自己抑鬱一段時間後，16年曾嘗試重返舞台，無奈仍被之前的時間影響，家人更因傷心意外離世。

文末，林西婭稱七年前一直委屈但沒機會為自己編辯解一句，如今在文中澄清照片是被惡意盜取，並在自己不知情的情況下散播。而七年後，自己只想堂堂正正做一個普通的女性和正常的演繹工作者，也希望年輕人的感情和任何關係都是你情我願，溫和無脅迫。

林西婭全文。（微博截圖）

林西婭曾在韓國以練習生組合出道，但名氣不大，因此沒有什麼人認識。2014年，她同吳亦凡床照曝光後，不止被人肉起底，更遭到大量謾罵侮辱。在都美竹痛斥吳亦凡之後，林西婭曾在個人微博寫道：「七年，正義？拿來吧你」，又在吳亦凡回應事件的微博下留言：「呵，少（稍）安勿躁，等我。」令不少網友以為她會爆出有力證據。所以，對於林西婭的這篇長文，網友也呈現出不同態度，有人認為她這番言論只是為自己：「感覺她在利用熱度洗白自己，跟丙（吳亦凡）沒多大關係那部分」、「所以遲來的正義，你還是沒說他邪惡在哪裡？還是說這個正義只是想借此機會告訴大家不是你自爆」、「她不想錘（放證據）吳，她只想說自己的委屈，她就在乎她自己」，也有網友感覺林西婭被公關了：「怎么感觉是被公关了？前两天不是还说让吴签等着吗？当然这么做也能理解，不是谁都有勇气冒险」等。

林西婭本人。（微博@林西婭）