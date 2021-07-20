15個品牌與吳亦凡劃清界限　單個代言費逾千萬或面臨上億賠償金！

31歲內地男星吳亦凡（Kris）連日來遭數位女生曝光劣行，在網絡鬧得沸沸揚揚，遭到全網狙擊。眼見事件愈演愈烈，所有合作品牌都紛紛與吳亦凡解除合作，撇清關係，損失巨大之餘，或將面臨巨額賠償。



點擊下圖睇與吳亦凡解約品牌：

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總計以上品牌，除LOUIS VUITTON暫停合作之外，解約的高達15個之多，囊括平民用品到高奢。據內地媒體《財經網》報道，業內人士丁微透露，吳亦凡的單個代言費逾千萬，多數在1年1500萬左右，近幾年有所下降，以前標價2000多萬。品牌大規模地解約，若按1500萬代言費計算，吳亦凡至少需賠付上億違約金。但由於他是加拿大國籍，因此可能面臨執行問題。

吳亦凡或將面臨巨額賠償。（微博@Mr_吳亦凡工作室）

近年來，鑒於藝人失德事件此起彼伏，因此商家同製作方在簽訂合約時都相當謹慎，如藝人涉嫌違法犯罪、嫖娼或違反公序良俗等影響品牌形象，合約中明確要求藝人承擔違約責任，且商家持有單方面解除合約權利，賠償金額通常與品牌損失金額掛鉤，部分情況下會要求失德藝人歸還代言費，而違約金賠付一般不會超過合約總額。

除此之外，吳亦凡同楊紫合作的劇集《青簪行》待播，若事件繼續發酵，劇集將無法播出，無論利用AI換臉，抑或重新找演員補拍，片方和製作平台騰訊視頻都會遭到巨額損失。

《青簪行》恐難播出。（微博@電視劇青簪行）

作為圈中多年來的頂流，吳亦凡除出演影視、綜藝之外，還有份代言多個品牌，在2017年福布斯中國名人榜中，他以1.5億年收入位列第十，到2020年晉升到第八位，但未透露具體收入。有指事件現已進入司法程序，如若坐實都美竹的爆料，吳亦凡恐難再有出頭之日。