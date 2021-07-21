陳敏之開YouTube搵伍詠薇大談性事　最怕男人太大：好痛呀大佬！

近年不少藝人轉戰YouTube做YouTuber，陳敏之都加入戰團，開設YouTube頻道，頭炮請來「契家姐」伍詠薇（伍姑娘）擔任嘉賓，大談性事，伍姑娘更大呼自己最愛大size，指男方太細的話，如同「穿插空氣」。



伍詠薇做陳敏之YouTube頻道首個嘉賓。（影片截圖）

在「快問快答」環節中，問到要「靚仔但那話兒細」還是「醜樣巨龍」？伍姑娘馬上表示要「大」，敏之則選靚仔，「醜樣點啃得落呀？同埋我好驚咁大，好驚囉！好痛呀大佬！」伍姑娘解釋，「太細好似穿插空氣咁，咬綿花糖咁，咬完就冇咗，男人搵女仔都係搵大胸……熄咗燈，玩大的！」之後伍姑娘又自嘲年紀大胸也變大，而且是「大而且長」變成木瓜胸，「好彩我肚臍生得低，所以木瓜胸長期都未掂到肚臍。」

伍姑娘自嘲木瓜胸。（影片截圖）

二人談起與陳山聰的姊弟情，他們在2002年的台慶結緣，獲安排一起打鼓，三人最後打成一片，上契成為姊弟。伍姑娘突然興起說：「我成日心諗點解我未搞過陳山聰呀呢？（冇搞過咩？）冇！（你覺得佢大定細呢？）大！佢同我講佢大（唓！有邊個男人唔話自己大呀！）佢係我細佬，我信，佢冇除過條褲畀我睇，放心！」伍姑娘隨後忍唔住大爆契細佬性史，「肯定（大）呀，有人唱返出嚟！（邊個？）佢嗰時未結婚！（你連人哋啲對手都識！）」

伍姑娘講講吓突然忽發奇想，笑說︰「如果上契前同陳山聰發生關係，可唔可以再上契？」她自問自答：「我覺得我可以，（乜你咁怪嘅？）人生嘅嘢，緣份可能要你歎過之後再做兄弟姊妹……都得呀！我唔會同自己屋企人亂倫咪得囉！（即係上完契就唔會？）上契仲興奮呀！再試多次！」估唔到伍姑娘的言論比起《Tiger's talk》更爆，不過下集預告講親情，伍姑娘同敏之講到喊，令人相當期待。

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