64歲林建明曾患抑鬱焦慮症　車婉婉讚皮膚好：教我要Keep住靚心情

有「大姐明」之稱的林建明一向在圈中人緣甚廣，雖然近年她已經甚少參與幕前演出，但她不時都會相約圈中好友聚會。日前車婉婉在IG Post出與大姐明的合照，並寫道：「好開心見到大姐明，I Love大白鯊，佢D皮膚真係好靚，前輩教我只要Keep住靚心情皮膚就有佢咁靚，受教了。」相中染了金髮、戴着Cap帽的大姐明皮膚白滑，狀態Fit爆，完全看不出已經64歲！



林建明在圈中人緣甚廣，她更與鄭裕玲、汪明荃、朱慧珊、曾華倩、江欣燕、鍾慧冰、寇鴻萍等組成「至八會」。（IG@lizawangmingchun）

大姐明當年參選沙灘小姐奪得冠軍後，順利簽約麗的電視入行，之後她曾先後在TVB及亞視工作，當中由她主持的節目《今日睇真D》相當受歡迎！不過大姐明在2001年拍節目時發生意外，被佈景板扑穿頭，但由於事前已接下了另一單主持工作，所以她稍作休息過後就復工，不過受傷後的她情緒大受影響，更患上抑鬱焦慮症，她曾透露當時會思考和擔心很多事，甚至害怕拍攝節目，最後要約見心理學家，經過治療後才漸漸康復。

大姐明當年參選沙灘小姐奪得冠軍後，順利簽約麗的電視入行。（影片截圖）

大姐明在2002年成立「心晴行動慈善基金」，希望幫助更多患有情緒病的同路人。而大姐明定期會相約好友打麻將，又會組團去旅行，樂得自在，保持心境開朗，自然狀態都愈來愈好！

大姐明狀態Fit爆！（IG@cheyuenyuen1228）

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