鄭希怡回憶當年意外墮樓險癱細節　回顧歷年黑仔事件簿

鄭希怡（Yumiko）去年因為參加內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐》而人氣急升，她不但頻頻獲邀出席活動，更接了不少廣告，密密吸金！不過其實Yumiko自出道以來遇過不少意外，令她的人生及事業都大受打擊，當中她在2012年發生的墮樓事件令她險癱，早前她在內地節目中就重提此事，不少觀眾都戥她心痛！



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2012年Yumiko專程飛往泰國布吉為好友應采兒慶祝生日，但兩人玩得太投入，不慎失足墮樓：「因為那裏的風景很美，我們在泳池旁邊，然後我跟采兒剛好兩個是這樣搭着背，然後我們的脚肯定是下來的時候絞在一起了，我們兩個就一起往後了。你們可能就是想像會覺得很可怕，但是對我來說，我發現原來一個人從高處掉下去的時候，它是慢動作，我回憶起很多我人生以前的畫面，原來電影那些是真的。」

Yumiko回憶當年意外墮樓的細節。（影片截圖）

Yumiko在初出道時被外界封為「英皇新人王」，憑舞曲成名的她更贏得「舞后」稱號，不過就接二連三發生意外，可謂厄運連連，令她大受打擊。

點擊下圖回顧歷年黑仔事件：