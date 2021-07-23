鄭希怡回憶當年意外墮樓險癱細節　回顧歷年黑仔事件簿

鄭希怡（Yumiko）去年因為參加內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐》而人氣急升，她不但頻頻獲邀出席活動，更接了不少廣告，密密吸金！不過其實Yumiko自出道以來遇過不少意外，令她的人生及事業都大受打擊，當中她在2012年發生的墮樓事件令她險癱，早前她在內地節目中就重提此事，不少觀眾都戥她心痛！
+48
2012年Yumiko專程飛往泰國布吉為好友應采兒慶祝生日，但兩人玩得太投入，不慎失足墮樓：「因為那裏的風景很美，我們在泳池旁邊，然後我跟采兒剛好兩個是這樣搭着背，然後我們的脚肯定是下來的時候絞在一起了，我們兩個就一起往後了。你們可能就是想像會覺得很可怕，但是對我來說，我發現原來一個人從高處掉下去的時候，它是慢動作，我回憶起很多我人生以前的畫面，原來電影那些是真的。」
Yumiko在初出道時被外界封為「英皇新人王」，憑舞曲成名的她更贏得「舞后」稱號，不過就接二連三發生意外，可謂厄運連連，令她大受打擊。
點擊下圖回顧歷年黑仔事件：
+43
40歲唐詩詠零濾鏡上鏡頸紋盡現 「最佳女友」變師奶仔？黎耀祥內地吸金不忘苦練國語進步神速 為河南水災誠心跪地祈福楊冪山寨版蠟像完全崩壞 細數明星「毀容級」蠟像個個驚嚇樂瞳酒店Staycation慶祝35歲生日 浸泡泡浴回眸一笑好吸睛鄧伊婷着比堅尼出海狂吸Like 再加碼曬長腿：以後出海我會勤力啲