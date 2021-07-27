超感應學園｜姜濤萌樣男女通殺！蔡凡熙想同姜B拍BL劇：會親爆他!

姜濤、蔡凡熙、劉奕兒主演校園奇幻劇《超感應學園》，3人日前出席一場分享私密線上社員大會，與來自各地粉絲互動，分享拍戲幕後不為人知的秘密，蔡凡熙直言自己非常好動、很會「排氣」，經常在拍攝過程驚聲尖叫時，「有幾次我大叫時，也不小心放了屁，但其實片場沒人知道！」劉奕兒則隨身帶護身符，藏身處很特別。



姜濤挑戰戲劇演出，拍攝一場玩碟仙場面，就令他「很不專心」？姜濤笑言，劇組請來一位師父坐鎮，因機會難得，他反而黏著師父問未來，提到和蔡凡熙合作，他直呼對方私下是個搞笑大哥哥，蔡凡熙則想和姜濤演BL劇，「而且我一定會親爆姜濤！」讓他傻眼笑回：「親爆…好啊，來！」

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有別於過去拍靈異相關作品演凡人、看不到鬼，蔡凡熙這回在《超感應學園》中，不但要與鬼交談還要協助完成遺願，形容角色有「仙姑」概念，「不像以前要託仙姑辦事，這次是自己幫鬼辦事。」在視訊會上所展現的超強親和力，立刻吸引女粉藉機告白，邀他到家裡，還說可以包吃包住，讓蔡凡熙緊張直說：「「不要隨便讓男生去你家啦！會被爸爸媽媽罵。」

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劉奕兒在劇中飾演陰間引路人，她坦言怕鬼，從小就會背心經、往生咒、迴向咒等咒語，拍戲時也會視情況在心裡默念，避免碰到靈異事，最重要的是身上必帶護身符，放衣服口袋或放內褲內側，讓護身符貼近自己的身體，連背包裡也有一袋自各大廟宇求來、製作公司準備的護身符，可謂做足萬全準備。

線上粉絲會活動尾聲，3人同聲推薦包含歡樂、驚悚的《超感應學園》，劉奕兒說：「不只能感受『遺憾』是什麼，也能藉此不讓遺憾在生活中發生。」

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