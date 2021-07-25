女友生日送1萬蚊姜濤袋　港男轉頭發現首飾廣告起標3.5萬：放過我

【MIRROR / 姜濤 / 代言 / 廣告】男團MIRROR人氣爆燈，多個廣告代言接踵而來，可謂「接到手軟」。偶像任代言人，粉絲們自然「課金」支持，有姜糖「前夫」日前就於討論區發文，指早已答應女友送贈被稱為「姜濤袋」、價值過萬元的名牌手袋作為生日禮物。沒料女友再傳來相片，指姜濤接下豪華首飾的代言廣告，暗示想購買價值3萬元的手鐲支持偶像，令他不禁大呻：「求下姜濤放過小弟！」



MIRROR成員姜濤出席BURBERRY活動時揹上Olympia Bag，成為城中大熱手袋。（IG「keung_show」圖片）

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該名姜糖「前夫」早前於Dcard討論區發文，表示女友生日將至，早已說好將送贈被稱為「姜濤袋」、價值1.65萬元的名牌手袋予對方作為生日禮物，滿足女友支持偶像的願望，「1萬鬆啲咁樣，小弟都畀得起，而且個袋都叫有用可以拎嚟裝下嘢」。

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原文：「姜濤袋」掀搶購潮 BURBERRY勢成焦點 10大半月形手袋推介

沒想到女友之後突然傳來訊息，指姜濤接下另一豪華首飾品牌的代言，並於該品牌的網店截圖，顯示兩隻分別價值3.5萬及5.45萬的手鐲，表示：「我老公bb又出新嘢，要支持佢嘅事業！」港男看到截圖難免害怕，只好悄悄發文訴苦兼「求放過」：「隻咁嘅嘢要3萬蚊？有咩用呢隻嘢？咁邊個支持我嘅事業？可唔可以搵人spread出去畀姜B見到，提醒下啲消費者要理性購物！」

女友之後突然傳來訊息，指姜濤接下另一豪華首飾品牌的代言，表示要支持偶像的事業。（Dcard討論區圖片）

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網民看過帖文也愛莫能助，笑指樓主作為「前夫」已經非常稱職，「咁你又唔好話冇用，佢要支持嘅你叫佢自己買，祝你好運」、「叫得老公咪叫佢自己支持，點解係佢支持但你出錢？」。亦有人質疑樓主女友屬盲目追星，為了購買偶像代言的產品，根本沒有考慮負擔能力，「你女朋友都少癲，佢追星點解要你埋單」、「只可以話你女朋友唔係幾識諗，要你送嘢畀佢，前提都要考慮一下你可唔可以負擔到先得㗎」。

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