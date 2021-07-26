東京奧運｜英國跳水王子Tom Daley談夫夫生活　計劃東奧後再添1子

現年26歲的英國跳水王子Tom Daley 2017年和大他20歲的編劇男友Dustin Lance Black結婚後，隔年透過代理孕母方式育有一子Robert Ray Black-Daley，而Tom Daley透露，自己想要在東奧後再添一子。



專項是跳水10公尺高臺、雙人10公尺高臺、3米彈板的Tom Daley，過去曾橫掃英國以及國際青少年各項大賽事的獎牌，俊俏的臉龐也吸引大票粉絲，不過他在2013年宣布出櫃，並在2017年和男友Dustin完婚，隔年透過代理孕母的方式產子，並將兒子以父親的名字命名紀念。

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婚後夫夫生活美滿的Tom Daley近期接受訪問時提到，「和丈夫想要再擴大家庭，想要組一個大家庭，詢問目前3歲的兒子想法，兒子童言童語說想要一個弟弟和一個妹妹，希望可以在7月的東奧結束之後，能夠再有一個孩子。」

Tom Daley曾在2016年里約奧運男子單人10公尺高臺預賽創下個人最佳晉級準決賽，不過發揮失利，未能進入決賽。

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