東京奧運｜TVB直播張家朗衝擊獎牌　《東張西望》《愛回家》讓路

香港「少年劍神」張家朗今（26日） 午在男子個人花劍8強賽事中，殺敗2019年世青冠軍、俄羅斯劍手基連布洛達卓夫(Kirill Borodachev)，闖進4強位置，邁向摘金之路。
4強賽將於晚上6時20分舉行， J2將會直播。而銅牌賽及金牌賽則將分別於晚上7時15分及8時10分舉行，翡翠台《2020東京奧運 黃金戰報》今晚將提前於晚上7時直播，見證張家朗衝擊獎牌的一刻。原定晚上7時播映之《東張西望》將暫停一晚，而7時30分播映之《愛‧回家之開心速遞》將順延至晚上9時45分播出。
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