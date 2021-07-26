東京奧運｜英國雙人10米高台壓中國 Tom Daley當年14歲小鮮肉成名

東京奧運今日舉行男子雙人10米高台決賽，賽前呼聲甚高的中國隊，由曹緣與陳艾森出戰，力求在跳水項目為中國囊括八面金牌。可惜，在決賽中，兩人以1.23分之差不敵英國戴利（Tom Daley）與李爾（Matty Lee）的組合，最終只獲得銀牌，「八金」夢碎。

戴利及李爾。（Getty Images）

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力壓中國的英國隊，由成為已久的「跳水王子」戴利領軍，今年27歲的他，已參加過四屆奧運，前三屆都未能奪金，只在2012年倫敦奧運在男子十米高台獲得銅牌和2016年里約奧運在男子雙人十米高台的比賽獲得銅牌，今次終嘗金牌夢。

戴利參加08京奧時。（Getty Images）

2008年第一次參加奧運，當時只有14歲的他已俘虜不少女粉絲的心，小鮮肉之名因此響起，大家除了關注他在跳水場上的表現，其私生活也是大家關注的地方，所以戴利的IG粉絲高達200萬。

佢IG勁多靚相。（IG@tomdaley）

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