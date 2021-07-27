東京奧運｜采子原來係女神射手？《全明星運動會2》曬奧運級箭術

采子與邱鋒澤交往期間參賽《全明星運動會》第2季，因介入敵對選手何孟遠的感情挨轟，最後兩人雙雙退賽，27號是她23歲生日，昔日隊友小刀在IG上傳合照祝賀「阿采生日快樂，要加油喔」，讓不少網友想起采子在節目中的亮眼表現。



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小刀發文之後，林敬倫、小春與多數網友紛紛留言祝福，也希望她可以早日擺脫陰霾，更有人建議采子把握復出機會，沒想到有網友不解藍隊為何要保護采子，把采子視為家人，罵說：「這不是做錯事的問題吧！是三觀有問題欸！是不是運動強，能幫藍隊勝出就做什麼都行？」彭小刀回應：「如果犯錯就要面對然後改過，家人能做的就是提醒並給予正向的力量，對嗎？」

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而采子自4月15日Po出道歉影片後神隱超過3個月，至今沒有更新社群內容，且她寄給前東家原音兄弟存證信函要求履約工作，遭轟厚臉皮，復出之路想必困難重重。另外，小刀Po的藍隊合照則被發現少了隊員小八，讓他急著Tag小八致歉，小八暖心喊話：「沒關係！采生日快樂，有采就好！」

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