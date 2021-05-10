邱鋒澤戴綠帽眼紅紅夥陳零九開騷　情斷采子私下互動狀況曝光

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-05-10 16:15

陳零九、邱鋒澤以「九澤CP」組合征服臺北流行音樂中心，8號晚的「第四象限」演唱會座無虛席，邱鋒澤甩開被采子劈腿的情傷堅強上陣，緊接而來的是6月「日環食」個人演唱會，他坦言滿檔行程的確有助於分散注意力，跟采子已無聯絡，對於愛情態度依舊不變，仍是順其自然。

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他8號晚演唱〈分開的學問〉時情緒激昂，歌詞如「不適合 勉強在一起 兩人都不快樂」、「原來放手才是分開的學問」、「不如祝福你找到更好的」等引人鼻酸，連偉晉都聽到掉淚。結束後受訪被發現眼睛冒血絲，他解釋是前晚睡比較少，演出時因站在3層樓高的舞台，內心相當害怕，「如果不投入的話，我很怕會晃。」

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至於有沒有學到分開的學問？邱鋒澤坦言這個永遠是個謎題，不管事情怎樣發展，自己一直都是努力學習，事發之後沒有收到采子的解釋訊息，顯見兩人徹底斷交，他說：「這些事都過去了，就把重心擺在工作。」自他爆發情變之後，陳零九陪在身旁給予鼓勵，看過邱掉淚嗎？他笑說：「眼眶微溼。」

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而陳零九8號晚在台上悲從中來，演唱〈星星〉時暴哭，他說途中想到陪伴自己17年的愛貓橘子，腦海也冒出跟黃鴻升（小鬼）的相處片段，「鬼哥真的沒有架子，平常見面都會指導我，也樂於分享經驗。」

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前段時間他在「狼人殺」單元因趕時間、臭臉挨轟，認了產生職業倦怠，目前心情已經平復，他說的確有受到龐大的工作量影響，現在手上握有3個節目主持棒還有其他演出，對聲音造成傷害、負擔，「一開始可能太看得起自己，接下來會好好跟經紀人討論，好好休息一下。」

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