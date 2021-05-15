從采子雙劈腿事件看「網路公審」：如果她的告別，是真的告別呢？

撰文： 女人迷 最後更新日期： 2021-05-15 15:00

你面對八卦新聞的態度，決定你是一個怎麼樣的大人。每一爭議事件發生之後，人們心有憤怒，湧入當事人的社群加以批判。但平心而論，這些憤怒從何而來，人們又為何認為自己擁有為他人定罪的權力？

早前，因參加台灣歌唱節目《聲林之王》以及體育綜藝節目《全明星運動會》竄紅的22歲女星采子（本名謝采紋），爆出與同節目男藝人何孟遠之間的曖昧訊息，由於兩人分別有穩定交往對象，因此事件馬上引來大批網友及媒體關注。

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第一時間，采子與何孟遠極力否認彼此關係，並同時在4月15日於個人Instagram發出道歉聲明；同日，何孟遠女友荳荳（本名何紫妍）於個人社群發文推翻兩人說法，表示兩人確實「劈腿」，使得劇情急轉直下。

4月16日，采子經紀公司「原音兄弟」發出道歉聲明，並說明將結束與采子的合約，同日，采子與何孟遠二次道歉，承認彼此之間有「曖昧像情侶間的行為」。

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聲明文下方，超過7,000則的留言，不乏「比起歌手，演員或妓女更適合妳」、「噁心」、「臭綠茶」、「劈腿女」、「人渣」等言論攻擊。

只見采子於直播中眼神渙散，不斷地向粉絲及大眾道歉，她用略微顫抖、語帶哽咽的嗓音說道：「很對不起我傷害到的人、傷害過的人，對不起、對不起⋯⋯」（點圖放大瀏覽👇👇👇）

直播裡的她，深深地鞠躬又鞠躬，臉上挾著淚珠，對著空氣裡的「眾人」致歉，最後留下一句：「要向所有支持我的采虹（采子粉絲暱稱）們道別，再見，謝謝你們，我對自己所有的行為感到非常抱歉，我錯了。」

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不論藝人們在情感私德上是否真的存在問題，有時關係如何處理，對錯與否、傷與不傷，都還是得回到個人。撇開「道德爭議」不談，在此事件中，我們不得不去注意的，是受輿論抨擊者的告別，是否代表著某種警訊？

網路公審，究竟是正義還是霸凌？

正義感是一種很重要的觀念，然而有些人卻習慣發揮過剩的正義感。 心理學作家榎本博明

當采子哭著與粉絲、家人告別的影片一出，貼文底下立刻出現了幾則值得關注的留言，有人說：「就事論事的話，確實錯了。這世代人人皆有言論自由沒錯，但有多少是與事件無關的人身攻擊呢？多少人是跟風看戲覺得有趣？⋯⋯深怕妳因為某些過激的留言想不開。」

確實，群眾貌似有趨光性，總愛往熱點鑽去，站在道德制高點，針對當事人落井下石，猛烈批判。

針對網路公審的群眾心理，日本心理學作家榎本博明在《暴走社會》一書中就提到，人身攻擊多半源於對自身情緒處理不當後的「過度反應」。

他提到：「反應過度不會來自冷靜的認知反應，而是從衝動的情緒反應中誕生。一個反應過度的社會，不但容易煽動多數人產生情緒反應，同時也會放任大眾的情緒產生連鎖效應。」

台灣社會裡的「過度反應」現象，從過往九把刀、阿基師、阿翔等八卦新聞流出後的狀態便可窺知一二，但凡遇到公眾人物感情醜聞浮上檯面，群眾彷彿在百無聊賴的生活之中，抓取到一絲機會展演正義的劇本，於是媒體報導加上網路公審，創造出一次又一次的「過度反應」。

這些以道德與正義為名的「反應」，時常以肉搜、文字辱罵、教訓當事人等方式形成網路霸凌。

英國記者Jon Ronson在《鄉民公審》一書裡，引用網路公審害者的經驗，論證網路公審的強勁殺傷力，他（被害者）說：「你以為他們（鄉民）要的是道歉，但那是假象。他們要的是我被毀掉、要的是我死，但他們絕對不會這麼說⋯⋯」

社會的集體壓抑，會使負能量於匿名世界裡爆發。尤其當一個人在現實生活中，面臨成就感低落、強烈的權力慾望無法伸張的狀況，更容易在網路上產生一定程度的「攻擊性」，久而久之，更縮小了社會多元、理性對話的空間。

網路公審的後果，你將無法承擔

采子事件延燒至今超過一週，媒體依然大肆地追蹤報導，鄉民們的群情激憤尚未平息，然而有些聲音，確讓我們不得不正視公審可能造成的後果。

在采子道歉與告別影片下，一位自稱采子學妹的留言累積了1,600個讚，及將近40則的留言討論，她說：「知道妳犯錯也很驚訝、惋惜⋯⋯但有些人的留言已經不是就事論事了，希望你能好好分辨哪些話語該放在心裡記牢、哪些則不需要理會，希望你不要因為這件事情放棄自己的生命。」

網路公審可能逞一時之快，但往往造成無法挽回的後果。

以蟬聯OECD國家（Organization for Economic Co-operation and Development，經濟合作暨發展組織）自殺率第一名的南韓為例。2019年，25歲的知名女星雪莉於自家輕生，引起南韓政府對網路霸凌的重視。

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Sulli雪莉逝世一年後的那天，生前好友金善兒上傳長文。（IG/@sunaaa1124）

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按圖回顧Sulli生前照片：

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自退出女團生活後，直言不諱、身體力行拿回女性身體自主權的雪莉，成為網路霸凌的焦點，她可以說是在南韓演藝圈中，遭受最嚴重網路霸凌的藝人之一。

有人說：「是整個社會一起殺死了雪莉」，回頭看她Instagram裡的貼文，幾乎篇篇都能看見「關種」（관종，用各種方法博取關注的人）、「神經病」、「婊子」等性侮辱和人身攻擊，致使她長年受重度憂鬱症所苦，最終，決定以極端的方式離開這個世界。

雪莉逝世當年，南韓的平均自殺人數比OECD國家平均數字高於兩倍之多，為防止第二個、第三個、第n個雪莉出現，以雪莉之名命名的反網路霸凌法——「崔真理法」快速催生，南韓政府目標嚴懲從眾的網路攻擊，及以人身攻擊為目的的言語霸凌。

從韓國社會問題回望台灣，雖然在采子與何孟遠事件中，我們仍能不時地在長長的留言串裡，看見理性而給予他人善意的留言，但總體而言，公審藥火仍然濃烈。相信任何人，無論你我，都難以承受連續數日、數週，衝著自己而來的道德批評。

站在理性與同理的角度，我們是否能收起憤怒，看見情緒背後的本質，是完善社會溝通機制最重要的事。

情緒背後，是我們都痛恨背叛嗎？是他人的事件引發自身的過往情節嗎？是憤怒情緒的轉嫁嗎？還是單純地享受攻擊的快感？在行為背後看見自身的動機，才有助於我們消化情緒，也才對於社會的理性溝通、人們身心健康的發展，有正面的意義。

對話目的在於釐清情緒、達成共識，而不是傳遞憤怒

有很多人會問，公眾人物本就該受到放大檢視，他們明顯有錯，難道我不能表達自己的看法嗎？

基本上，只要雙方合意的感情爭議，縱有背叛，外人都沒有評斷和置喙的空間。可受公評之事，唯有透過權勢脅迫他人、侵犯他人自由，或是違反他人意願、未取得積極同意的強行性侵等，這些，才是可受公評之事。

當你以正義的名義，透過充滿惡意的言論評斷他人，這並非理所當然的正義，而是成為網路公審加害者的一員，透過言語的攻擊，去迫害一個其實與你素不相似的他人，構成「網路霸凌」的事實。

南韓「崔真理法」在請願階段有兩個重要的訴求，一是「將南韓國內大型社群的留言機制改為『實名制』，不能因為匿名讓社會變得沒有責任心」；二是「若有媒體報導缺乏責任感的內容時，請對他們下停止記者資格等處分」，雖然最終，實名制的訴求因為包含個資問題而未能進入立法階段，但卻能引導我們正視，「匿名」背後的種種問題。

當你收起自己的名字，透過網路謾罵來彰顯自己的權力，那其實並非自由的範疇，涉及人身攻擊與毀謗的言論，那是暴力、那是犯罪、那可能是謀殺。那樣的你，只是不斷地讓人知道，你還沒能學會面對自己生命中的挫折、排解情緒，於是只能轉嫁他人。

因此，當你因為某個網路事件中感到憤怒，萌生攻擊的衝動，那可能是該情節誘發了你生命歷程中的創傷經驗，或者觸犯你個人價值觀裡的道德底線，此時，強烈建議你能暫時放下評論之手，去思考「為什麼我那麼生氣」？

你可以透過「4 Why, 1 What」方法釐清自己的情緒。

「4 Why, 1 What」（女人迷授權使用／女人迷能量工作坊）

首先，詢問自己「為什麼我會對采子事件感到憤怒？」背後的因素可能是什麼，可能是因為「我曾經那麼信任、喜歡她，有種被欺騙的感覺」。

再來，詢問自己「為什麼被欺騙的感覺，會讓你覺得那麼生氣？」你可能會得出「因為過往我也有被背叛的經驗，看到她做出這樣的事，讓我想起過往那段不堪的記憶。」

最終，你深入釐清「為什麼你到現在，仍然對『背叛』耿耿於懷？」而你會發現「其實我沒有辦法承受所愛的人，與我想像中的不一樣，會讓我感覺自己的愛很廉價，或是我根本不會愛人、不值得被愛。」

經過四個 Why，釐清本質之後，你可以回過頭來思考「what to do？（我可以怎麼做）」透過把未知轉換為已知，你便能清楚地知道，自己可以採取什麼樣合理且有助於事情正向發展的行動。

層層解剖，你或許會發現，情緒來自於你對他人以及世界的期盼，每一個情緒背後，都有它自己的生命與歷程，當事情超出預期、無法控制，你會因此感到焦慮不安、感到信任的堡壘被瓦解、被侵犯，進而用攻擊的行為，保護你深信的價值。

一旦你意識到這一點，你其實就是一個更成熟的人，你知道你真正能掌握的、是你自己，他人的好壞對錯，是主觀的帶入，是情緒的轉譯，你真正該期待的，是你自己，而真正能不讓自己失望的，也只有你自己。

參考資料｜ [1] 〈霸凌、羞辱、跟風向──關於「網路公審」的社會分析〉林仁廷。 [2] 〈暴走社會：鄉民正義、網路霸凌與媒體亂象，我們如何面對反應過度的社會〉時報出版，榎本博明。 [3] 〈一年 4 名藝人輕生──南韓人自嘲的「自殺共和國」是如何煉成的（一）？〉換日線，陳慶德。 [4] 〈韓國流行音樂明星雪莉過世再引網絡霸凌討論〉BBC NEWS

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【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：「網路公審」究竟是正義還是霸凌？采子何孟遠事件：如果她的告別，是真的告別呢⋯⋯】