東京奧運｜陳約臨訪問張家朗「成名」　被網民揭黑歷史外表極不同

有「193劍神」之稱的張家朗於周一（26日）在奧運男子花劍比賽中贏得金牌，亦為香港代表團帶來今屆奧運首面獎牌，網民瘋狂洗板慶祝。不過，無綫小花陳約臨的採訪同時成為網民熱話，事關她在訪問期間「迷妹上身」，不但突然在鏡頭前向張家朗表白「我好鍾意你啊點算」，多次打斷張家朗說話，更指要代表香港市民向張家朗呈上飛吻等等，一夜之間「爆紅」，遭到網民強烈批評。雖然她後來在IG上載道歉聲名，但似乎未能平息網民的怒火。更有人翻出陳約臨以往做主持的片段，直指她外表跟現在有極大分別。



陳約臨的主持技巧被網民怒轟。（影片截圖）

現年25歲的陳約臨畢業於珠海學院新聞與傳播學系，在2016年，她經澳門選美連盟選為2016年度國際小姐選美活動的香港代表，並贏得「亞洲皇后」獎項。2017年加入無綫，大多是做主持工作，最為人知的是主持無綫旅遊節目《3日2夜》。在這之前，她在2009年及2010年間亦曾參與香港青年協會的「小主持訓練計劃」，並成為電視節目《青年領袖教室》的主持。

自她昨日「一問成名」後，網民就翻出她以往做小主持的片段，從年份推算，片段中的她大概13、14歲，當年的她眼睛小，明顯沒有化妝和打扮，的確跟現在有極大分別，有網民mean爆留言︰「化妝品真係偉大！」但細心看，其實她的輪廓未有太大不同，相信只是沒有化妝和打扮問題。而其實陳約臨在2016年贏得「亞洲皇后」頭銜後，接受傳媒訪問時，表示當她站出來時，一定會有聽到好的和壞的意見，尤其是網上世界留言不用負責任，多難聽都有聽過，有人說過她整容，她都一笑置之。

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