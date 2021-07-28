東京奧運｜中華舉重女神被熊抱即變臉惹性騷擾疑雲　郭婞淳咁回應

27號中華台北隊「舉重女神」郭婞淳在東京奧運女子59公斤級賽事為台灣摘下第一面金牌，更以抓舉103公斤寫下新奧運紀錄，加上挺舉項目133公斤，最後總合236公斤，刷新3項奧運紀錄。然而今日比賽結束時，有觀眾透過直播畫面發現教練林敬能對郭的擁抱、搖肩動作，似乎讓她不太舒服，郭婞淳晚間也親自釋疑。



奪金後被教練「上下chok」數下惹性騷擾疑雲！3張圖看完「舉重女神」郭婞淳回應👇👇👇

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以下為郭婞淳全文： 謝謝大家對我的支持與鼓勵，在這裡我要感謝我的恩師林敬能這十一年來，我跟教練的相處模式一直都很好笑，從一開始很怕教練罵人的小孩子到現在會反過來一直鬧他跟他玩～沒有人比他更清楚，奧運金牌這個目標。

我們一路走來格外不容易，拿到金牌後情緒非常激動上台擁抱我（重點是我們終於圓夢一起站上奧運舞台了） 我當下反應也是想鬧他所以出現搞怪的表現（而且他第一次把我起來），畢竟知道我們相處模式的人，都會了解這些舉動反而會讓我們師徒關係更和諧，也這樣開心相處這麼多年～ 拿了金牌是很開心的事，也請大家一起和我的團隊一起分享這個榮耀。 愛你們大家

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