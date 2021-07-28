東京奧運 |中國隊陳夢與男星任嘉倫青梅竹馬　杜凱琹女單八強止步

2020東京奧運進行得如火如荼，亦因為各項賽事而掀起不少討論，就在今（28日）舉行的乒乓球女單項目中，中國隊的陳夢急起直追最終以4:2的局數逆轉反勝香港隊的杜凱琹晉級四強，不禁令大家讚嘆陳夢的發揮，果然是「世界一姐」。

除了球技了得之外，原來陳夢還有另一個身份亦令大家好驚訝，她竟然是大明星黃曉明的表妹，亦是男星任嘉倫從小玩到大的朋友，令她即時成為話題人物，火速登上微博超過300萬人討論。

陳夢（左）最終以4:2的局數逆轉反勝香港隊的杜凱琹晉級四強。（視覺中國）

陳夢在5歲的時候已經接觸乒乓球，遺傳了同是乒乓球員媽媽逄敏的良好基因，13歲的時候就獲選入國家隊訓練，之後陸續代表國家出戰獲得多個世界冠軍，是世界知名的乒乓球好手。而在她7歲的時候，其表哥黃曉明就憑電視劇《大漢天子》走紅。

陳夢同黃曉明是表兄妹關係。（視覺中國）

表哥是大明星黃曉明，然而這個特殊關係亦令陳夢一度感到苦惱，據內地媒體指出，她是一個性格獨立﹑堅強的女生，只想通過自己的努力去證明自己，讓更多人關注她的球技，並非只是同黃曉明的表兄妹關係。經過多年訓練同比賽她終於證明自己是成功的，完全不遜色於表哥黃曉明。

陳夢同黃曉明表兄妹情濃厚。（微博圖片）

然而，表兄妹二人關係亦非常好，不時透過微博互動，只要表妹陳夢有比賽黃曉明都第一時間發文關心同祝賀，當中更不乏公開互相吐嘈，可見表兄妹情相當濃厚。另外，男星任嘉倫同陳夢是從小到大的好朋友，他原是山東省乒乓球隊好手，但因為身體受傷而離開了球界，亦因為小時候訓練同陳夢建立了好友關係。二人亦不時在透過微博互動，內容相當逗趣。

陳夢同2任嘉倫是好朋友 。（微博圖片﹑任嘉倫微博圖片）