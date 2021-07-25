東京奧運︱中國95後女選手顏值高超吸睛　楊倩熊敦瀚不輸女明星

每四年舉辦一次的夏季奧林匹克運動會都會聚集多國選手參加，在過去幾屆當中有不少運動員因為顏值出眾，而備受民眾關注。然而，在2020東京奧運會中亦不乏高顏值選手，其中中國隊有多位美女選特別吸睛，不禁讓網友讚嘆不輸女明星，現在就讓我們一起來看看吧！

2020東京奧運會在23日正式開幕。（視覺中國）

「中國國家女子水球隊」—熊敦瀚

現年22歲的熊敦瀚在水球界已經待了有近10年時間，2013年她才加入國家隊，在期間她為國家獲得了多個好成績和榮譽。而今次亦不是她第一次出戰奧運，在2016年她亦代表國家出戰巴西在里約熱內盧舉辦的奧運會，雖然最終未能奪得任何獎牌，不過在眾多國家中奪得第七名，已經不俗了。

身高179cm的她身材纖瘦得來有肌肉，整個人非常Fit，眼見她在微博上貼的出水芙蓉訓練照可見，其皮膚白裡透紅相當好，而且高鼻子旁邊有一顆痣特別性感，另一雙大眼睛炯炯有神，再加上一張小臉配上烏黑長髮非常有氣質，不少網友都覺得她有明星相，神似內地歌手孟佳。

熊敦瀚被指神似歌手孟佳（左）。（孟佳微博圖片﹑微博圖片）

「中國女子射擊隊」—楊倩

現年21歲的楊倩特別有女團偶像的感覺，皮膚白皙的她擁有一雙大眼睛，笑起來臥蠶特別明顯，給人一種濃濃的可愛感覺。另外，開濾鏡玩自拍的她顏值顯得更高，梳着中分頭對着鏡頭自拍，既可愛又冷酷，絕對不輸時下女明星。

楊倩除了射擊運動了得之外，其更是一名高材生，2018年高考成績優異入讀清華大學經濟學系，前途一片無量。而她亦在東奧會女子10公尺空氣步槍決賽中，為中國奪下首枚金牌，讓不少網友為之興奮。

楊倩為中國奪下首枚金牌。（視覺中國﹑楊倩微博圖片）

「中國韻律體操」—許顏書

作為韻律體操選手許顏書自幼就學習舞蹈，現年23歲的她在8歲進入省隊，18歲就進入國家隊，在這麼多年運動員生涯中，她為國家獲得了多個好成績和榮譽。

另外，身高171cm的她擁有一雙大長腿，她亦不時在微博上貼露腰照片，小蠻腰腹肌相當吸睛。其長相亦相當精緻，鵝蛋臉型配上大眼睛、高挺鼻子、小嘴巴，絕對是大美人一名。而學習舞蹈多年的她，身上亦散發一種優雅溫柔氣質，舉手投足特別吸引人。

許顏書相當有氣質。（許顏書微博圖片）

「中國女子三人籃球隊」—楊舒予

出生廣州市的楊舒予今年19歲，打得一手好籃球的她在2021年10月才被入選國家隊訓練。而其姐姐楊力維亦是中國女子籃球隊成員，今年亦代表國家出戰奧運。

作為籃球員楊舒予的身高有185cm，其身高出眾之外連長相亦特別吸睛。擁有濃眉大眼的她，一張小臉輪廓分明五官立體，在沒有剪頭髮之前，其留了一頭長長頭髮，再加上親切的笑容，整個人氣質滿滿特別有靈氣。不過現時剪了極短髮的她亦絕不影響她的高顏值，相反更為她增添了英氣，亦因為如此不少網友都誤會她是男生，長相可美可帥的她絕對是零死角美女，在網上討論度極高。

楊舒予顏值相當高。（楊舒予微博圖片）