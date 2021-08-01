東京奧運｜中華隊最美女射手巴西突爆紅　睇真啲原來係TWICE子瑜

東京奧運正在如火如荼進行中，台灣的運動健兒們在國際舞台上表現亮眼，吸引不少關注，除了中華隊柔道好手楊勇緯擄獲台日兩地少女的心，還有一人也成為Twitter上的熱門趨勢，她就是女團TWICE的成員子瑜。



有TWICE的粉絲趁著世界各地網友關注奧運，把子瑜過去參加《偶像運動大會》射箭的照片上傳到Twitter，同時hashtag「Tokyo2020」，戲稱這位台灣歌手也參加了奧運會，沒想到真的吸引了一票不熟悉韓樂的網友，誤以為她真的代表台灣出戰奧運，瞬間在巴西推特上走紅。

👇👇👇點圖放大看TWICE子瑜《偶像運動大會》時的參賽美照👇👇👇

+ 3

👇👇👇點圖放大看TWICE子瑜童年照及更多IG美照👇👇👇

+ 30

當地網友狂讚子瑜的美貌及體格，認真以為她真的是中華隊一員，幸好歌迷趕緊澄清，雖然子瑜在射箭時的表現也不錯，但她其實是為女團成員，而非真正的運動選手，雖然是場美麗的誤會，但也讓人見識到子瑜外貌的受歡迎程度已經不局限於亞洲了。

相關圖輯：「世界百大最美臉孔2021」出爐 TWICE子瑜意外只排51位？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 45

事實上，這不是子瑜第一次因為射箭畫面被關注，2016年她在比賽中，放箭時的美麗的瞬間被製成動畫瘋傳，紅遍各大社群平台，還因此紅到荷李活，連《雷神奇俠3》的導演Taika Waititi和《凸務MADAM》導演Paul Feig都在Twitter轉發，不愧曾奪下世界最美。

同場加映：東京奧運｜盤點10位靚女選手 哥倫比亞美女箭神硬撼中國水球隊長（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 20

延伸閱讀：

佩甄老公「混打大陸疫苗、AZ」 曝3個月打3劑副作用

全民死守電視陪伴 「桌球教父」莊智淵 出戰奧運不孤單

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】