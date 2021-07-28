東京奧運｜張雁宜輸波後訪問爆喊　網民又屈TVB記者亂問嘢

TVB女藝人陳約臨早前於港隊劍擊代表張家朗在東京奧運上贏得男子花劍個人項目金牌後的賽後訪問時，多次失控表白兼表現不專業，更數次打斷張家朗的得獎發言而備受狠批，最終昨晚（27日）在Instagram上傳手寫親筆信道歉。然而，該次事件令不少香港網民對TVB加深偏見，今早（28日）港隊羽毛球代表張雁宜在單打賽事敗給印度選手後接受訪問時，聽到女記者的發問後傷心背住鏡頭流淚，而且由於當時訪問中只有TVB一間電視台的咪牌，因此網民將矛頭直指TVB，更狠批「大台又唔專業」。



無綫女藝人陳約臨採訪奧運金牌張家朗時「迷妹式」發問被轟有欠專業，令不少網民對TVB偏見加深。（影片截圖）

TVB今次訪問張雁宜有出事？（路透社）

訪問中張雁宜表示雖然不滿意自己的表現，但已經盡了力，後來有網民聽到疑為TVB的女記者細聲發問道：「今次比賽，你嘅運動員生涯係咪完咗？」之後張雁宜先望向TVB咪牌方向，然後隨即背向鏡頭爆喊兼多次用毛巾擋住鏡頭繼續影自己，之後才開聲回望問道：「可唔可以停一停佢？」鏡頭才隨即切走播廣告。

張雁宜一開始在訪問中都表情輕鬆。（影片截圖）

疑為TVB的女記者發問後，張雁宜打了個突。（影片截圖）

並隨即背向鏡頭爆喊。（影片截圖）

她多次用毛巾擋住鏡頭繼續影自己，之後才開聲回望問道：「可唔可以停一停佢？」（影片截圖）

現年28歲的張雁宜克服多年傷患，今屆終於首次踏上奧運賽場，如今敗給上屆銀牌得主，未知會否再有機會參加下屆奧運。因此訪問播出之後，網上隨即引起大批網民不滿，並狠批TVB又出事：「有冇腦㗎？」、「又問埋啲白痴嘢」、「完全唔會理運動員感受」、「簡直二次傷害」，更有網民表示希望TVB能找回有多次奧運採訪經驗的韓毓霞：「 韓毓霞返嚟救亡呀！」

網民希望韓毓霞能出山救亡。（網上圖片）

然而，翻看相關訪問片段，其實該名女記者所問的問題並非為「今次比賽，你嘅運動員生涯係咪完咗？」，而是「今次比賽，對你運動員生涯，呢個經驗對你嚟講有幾重要？」因此提問其實未算失禮，只能說女記者見到張雁宜當下心情欠佳仍想繼續訪問兼不懂得打圓場，有欠採訪經驗。

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