玉樓春 | 于正新劇因服裝問題再引中韓罵戰　韓網友竟全不知情？

內地編劇兼製作人于正不時因炒作、抽水等登上熱搜，雖然繼2018年的《延禧攻略》大熱之後，網友對他有所改觀，但依然避免不了爭議。



于正日前又引起爭議。（微博@于正）

由《延禧攻略》開始，于正就非常注重服裝、化妝以及道具的製作，每次都以此做宣傳，獲得網友大量讚賞。可惜成日蕭何，敗也蕭何，今次也正是因為這樣導致自己被「反噬」。

《延禧攻略》中有很多非物質文化遺產。（劇照）

事緣由于正擔任製片，白鹿、王一哲、金晨等主演的明朝古裝劇《玉樓春》於26日首播，造型參考明製漢服，還原度極高，而有自媒體表示海外播出後也受到一片讚賞聲，但卻遭到韓國網友質疑，圍繞馬面裙展開討論，指「我們國家的電視劇真的有在文化輸出吧，但是完全沒有學到我們韓服的精髓。」並曬出韓網友留言。

然而，有網友表示這其實是于正自導自演的把戲，目的是利用韓網評論營銷新劇，因這些評論的帳號名都並非韓文、日文或中文，是看不懂的阿拉伯或東南亞文字。還有網友看到韓網友的原貼內容，稱「一中國不知名電視劇利用#玉樓春韓網評論#這一話題造假評論，營銷#玉樓春#。」更指韓文的評論與google翻譯一模一樣，因而引起網友懷疑于正利用大家的愛國情懷，在外網僱水軍反串韓國人罵中國，白鹿則在內網買營銷宣傳自己愛國。

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其實去年11月中韓網友曾因許凱、吳謹言在《尚食》中的戲服掀起罵戰，當時許凱曬出一張自拍劇照，有中國網友指似韓服，于正立即在微博反擊道：「這妥妥的明朝漢服，不能因為當時作為大明屬國的高麗沿用了，就被沒文化的說成『韓服』了！」結果一發不可收拾，很多韓國網友開始在韓國論壇以及Twitter上指責中國抄襲韓服、無文化等，其後于正直接在IG曬出憑證，獲得網友一致支持。

因此，網友在發現箇中端倪後，便指于正可能是之前從中得到福利，所以故意激怒大家，加之正值東京奧運會，個個情緒高漲，從而提高《玉樓春》的關注度。對於網絡的爭議，于正並沒有特別發微博澄清，只是在27日發布的微博下留言，否認自己炒作。

于正在個人微博的評論中否認網友的懷疑。（微博截圖）