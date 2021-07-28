古川雄輝中日乒乓大戰期間發微博　被內地網民鬧爆挑釁：滾出中國

日本男演員古川雄輝於2013年因主演《一吻定情》（日版《惡作劇之吻》），在劇中飾演男主角入江直樹而爆紅，不過之後他在中國的人氣比在日本還要更強勁，因此經常在微博與中國粉絲互動。日前他在微博發文，問大家有沒有觀看奧運賽事，但發文時間剛好碰上日本對中國的乒乓球混雙決賽，因為最終日本擊敗中國奪得金牌，因此作為日本人的古川雄輝的一番話，則被中國網民視作挑釁，馬上駁火還擊鬧爆對方。



憑日劇《一吻定情》而極速上位的古川雄輝，穩坐男神寶座，去年他宣布與圈外女友結婚，令不少粉絲心碎！（海報）

古川雄輝在賽事進行期間用英文發微博：「你們有在看奧運嗎？」但當時中國隊比數正在落後，因此中國網友留言要古川雄輝收聲。他之後再發文：「嘩，我只是問有沒有看奧運，就有人要我閉嘴，這行為真的很粗魯也很令人難過。」這個時候中國隊最終輸給日本隊只得銀牌，令一眾失落的網民更有火氣：「噁心死了」、「來微博就是故意的」、「日本醜男滾出中國」、「有病，跑中國蹭什麼蹭，在日本活不下去了嗎？」，隨後古川雄輝火速刪文。

內地網民鬧爆古川雄輝刻意挑釁。（IG@yuki_furukawa_hp）

古川雄輝之後又再發文道歉：「如果冒犯到你，我真的很抱歉，我不是那個意思，我在錯誤的時間發文，也應該更注意我的用詞，我對此致歉。」然而，中國網友文並不滿意，更要求他用中文再道歉一次，也有人罵他滾出中國、別賺中國人的錢。該事件傳到去韓國，不少韓國網民都認為古川雄輝非常無辜，表示：「因為是發在微博上反應才會這樣，如果是發在Instagram的話應該會好一點」、「既然都用微博了，怎麼還會不了解那個國家的特性呢？」

乒乓球混雙決賽中，中國隊最終輸給日本隊，無緣金牌。（Getty Images）

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