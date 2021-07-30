𡃁模楊梓瑤 Carol挺孕肚玩舉重　懶理世俗眼光：點揀係你嘅選擇

近日大家都陷入了一股奧運體育熱潮，曾於寫真界紅極一時的𡃁模楊焉（原名：楊梓瑤 Carol）在2014年淡出娛樂圈後，已轉行做瑜伽導師，她更開設瑜伽教室和推出自家瑜伽服品牌，生意愈做愈掂。月初她在I自曝爆已秘密懷孕31周，日前她更上載兩條自己挺住28周孕肚舉重的影片，相當牙煙，引起大少網民嘩然！

Carol於《婚前試愛》同羅仲謙（現名：羅子溢）有大膽演出。（劇照）

倒立！（楊焉ig）

點撃下圖睇舉鐵：

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孕婦懷孕期間有不少禁忌，當中普遍認為懷孕期間不應提重物，以免容易導致出血甚至流產。不過，楊焉就一於少理照樣舉鐵，更留言：「其實你做唔到姐（啫），唔係我問題woo（喎）」，她更解釋腹肌會否整親BB的迷思。面對不同的意見，她就稱：「我係無可能成為你眼中既（嘅）大肚婆得閒只係拉下筋，媽媽既（嘅）危機意識其實好強，只係其他人明白唔到。係（喺）世俗既（嘅）眼光下，勇敢行自己條路的確唔容易，每個人都有唔同既（嘅）框框，好想身邊既（嘅）人去接受，但條路最後都係你自己行返既（嘅），到最後點揀，係你既（嘅）選擇。」

孕前孕後都Fit爆！（楊焉ig）

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