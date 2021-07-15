原子鏸台灣富商爸爸抱孫仔　前妻鄭佩佩曾為他經歷8次懷孕4次流產

著名武打女星鄭佩佩的三女原子鏸2019年下嫁摩洛哥籍丈夫Mehdi El Ajimi，並在今年2月一索得男，升呢做媽咪！由於疫情關係，身在美國的鄭佩佩未能第一時間探望孫仔，但原子鏸就透露爸爸原文通日前已搶先抱孫，見到他唯一的孫子。

原子鏸（Marsha）為摩洛哥籍老公Mehdi El Ajimi誕下混血萌B Matys El Ajimi。

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台灣富商原文通雖然與鄭佩佩已經離婚了很多年，但終究他們還是四個孩子的父母，所以並未有完全決裂。當年鄭佩佩在23歲事業最顛峰之際宣佈息影嫁人。後隨丈夫定居美國。之後鄭佩佩歷經8次懷孕，4次流產，育有3女1子終為三代單傳的原家生個兒子，她接受內地節目《非常靜距離》訪問時更直言「女人就是借個肚子給男人生孩子」。生性好強的她眼見婚姻已走到穀底，主動提出離婚，「我沒有要求任何東西，他也很快就答應了」。1987年，鄭佩佩與原文通離婚，並復出拍片。

原子鏸話媽媽鄭佩佩人在美國，要生完BB先可以飛去一家團聚。（IG：@mashasha）

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