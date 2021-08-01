超感應學園｜姜濤赴台拍劇「考慮娶台灣妹」　惹香港姜糖集體心碎

姜濤、蔡凡熙、劉奕兒、林思廷、洪群鈞主演ViuTV劇集《超感應學園》，日前舉辦線上VIP特映會，演員們透過視訊看片花，回憶拍戲過程，點滴上心頭，明明片中有不少搞笑橋段，劉奕兒看著卻哭成淚人兒，脫口而出：「好想大家！」爆料蔡凡熙在上完廁所後，竟沒洗手即拍為她擦眼淚橋段，令她至今耿耿於懷。



蔡凡熙在戲裡經常夢見鬼，戲外則常夢見韓國女星：「我會夢到跟她們在一起，比較私心喜歡的還會多夢幾次，很希望可以成真！」MIRROR成員姜濤也感性說：「雖然我臉上沒哭，心裡卻在哭」表示因為人在香港，感覺和大家距離好遠，很希望能再到台灣和大家見面，由於去年赴台拍攝期間已被台灣各式美食征服，姜濤更搞笑說可以考慮娶台灣妹。

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戲中飾演陰間引路人的劉奕兒，坦言因角色穿梭陰陽兩界，在戲裡不但沒朋友，還背負無法說出口的秘密：「每次穿上戲服後，就會心悶，幾次收工後，隔天都會因心痛而醒，覺得自己的靈魂在哭，所以看到片花，很想大家。」提到沒洗手擦眼淚一段，蔡凡熙則急澄清：「開玩笑的啦！我用礦泉水洗手之外，還加噴消毒水耶。」表明是誤會一場。

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《超感應學園》故事有笑、有淚、發人深省，監製唐在揚表示：「其實10年前我就想拍一個有趣、又帶有驚悚元素的作品，但一直拍不出來，等到10年後有好劇本跟組合，也希望《超感應學園》能帶給大家耳目一新的感受。」導演林彥廷大讚演員特性符合角色設定，合作過程彼此間產生極好的化學變化，相信能引起觀眾共鳴。

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